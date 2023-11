Aufgrund des Wintereinbruchs sind fast alle Fußballspiele in der Landesliga und im Bezirk Donau abgesagt worden (Stand: Sonntag, 26. November, 11 Uhr)

Landesliga: Auch die Partien des SV Hohentengen (gegen den VfB Friedrichshafen, So., 14.30 Uhr) und des TSV Riedlingen gegen den SV Baindt (So., 15 UhrN, in Oberzell) sind abgesagt worden. Nach der Partie des FC Mengen gegen den FC Albstadt, die kurzfristig am Freitagabend auf den Kunstrasen nach Sigmaringen verlegt worden war, und wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Sigmaringen nach den Schneefällen in der Nacht auf Samstag abgesagt worden war.

Bezirksliga: Alle für den Sonntag vorgesehenen Spiele sind abgesagt.

Kreisliga A 1: Einzig die Partie des FV Neufra - SGM Emerkingen/Süd II findet statt. Alle anderen Spiele sind abgesagt.

Kreisliga A 2: Alle Spiele sind bereits am Samstag abgesagt worden.

Kreisliga B 1: Nur das Derby SGM SV Bad Buchau/Ogg./Kanzach - SGM Daugendorf/Unlingen (So., 15 Uhr, Kunstrasen Bad Buchau) wird gespielt, alle anderen Spiele sind abgesagt.

Kreisliga B 2: Nur die Partie SGM Bad Buchau/Ogg./K. II - SGM Blönried/Ebeesbach II (So., 13 Uhr, Kunstrasen Bad Buchau) findet statt. Alle anderen Partien sind abgesagt.

Kreisliga B 3: Alle für den Spieltag angesetzten Spiele fallen aus.