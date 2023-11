Die Partie der Fußball-Landesliga zwischen dem TSV Riedlingen und der TSG Balingen II (Sa., 18. Nov., 14.30 Uhr) ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes am Samstagmorgen abgesagt worden. Das teilt der Verein mit. Auf dem Platz im Donaustadion stand nach den Regenfällen das Wasser. Der Verein versuchte am Freitagabend den Platz vom Wasser zu befreien, doch das anhaltend schlechte Wetter in der Nacht zum Samstag sorgte für die endgültige Absage.