SPD–Politiker will für Artenvielfalt werben

Der SPD–Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch hat dem städtischen Umweltbeauftragten der Stadt Bad Saulgau, Thomas Lehenherr, vor Kurzem einen mehrstündigen Besuch abgestattet, um das inzwischen bundesweit bekannte Bad Saulgauer Biodiversitätskonzept besser kennenzulernen. Der SPD–Abgeordnete nutzte nach der Präsentation zudem die Gelegenheit, sich vor Ort den Natur–Themen–Park und einige Maßnahmen im Siedlungsbereich zeigen zu lassen. Laut Pressebericht zeigte sich der SPD–Politiker begeistert von der naturnahen Gestaltung und dem positiven Effekt auf die Artenvielfalt. Außerdem berieten Mesarosch und Lehenherr über eine mögliche Zusammenarbeit zwischen kommunaler und Bundesebene.

Mesarosch betonte bei seinem Besuch, dass der Kampf gegen das Artensterben und den Klimawandel die größte Herausforderung für die Menschheit in den nächsten Jahrzehnten darstelle. Er wisse, dass Umfang und Breite des Bad Saulgauer Biodiversitätskonzeptes in Deutschland einzigartig sind. „Die Stadt Bad Saulgau spielt mit ihrer Strategie für mehr Artenvielfalt in der Champions League ganz oben. Davon können alle anderen Kommunen in Deutschland lernen, auch die Länder und der Bund“, so der SPD–Bundestagsabgeordnete.

Zwar ist Bad Saulgau bereits über Filme und mehreren Berichterstattungen zu den städtischen Maßnahmen auf der Website der Bundesregierung sowie in den Veröffentlichungen des Bundesamtes für Naturschutz vertreten. Doch solle die oberschwäbische Stadt als Beispielkommune nun noch mehr in den Fokus rücken.

Hilfreich ist laut Pressemitteilung dabei das von der Stadt neu gegründete „Praxisnetzwerk für biologische Vielfalt“, das das Bad Saulgauer Konzept auf Bundesebene noch mehr bekanntmachen soll. Städte, Verbände, Kommunen, Behörden sind danach berechtigt, Teile aus dem Konzept wie Erläuterungstafeln, Lehrpfadkonzeptionen, Interaktive Naturstationen und anderem mehr mit einem gut lesbaren Hinweis auf Bad Saulgau kostenlos zu übernehmen oder nachzuahmen.

„Wir möchten zur Erhaltung unserer wichtigsten Lebensgrundlage beitragen. Die Universität Hohenheim begleitet unsere Arbeit im Rahmen von wissenschaftlichen Studien. Die Ergebnisse sind eindeutig positiv“, sagt Umweltbeauftragter Thomas Lehenherr.