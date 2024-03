Raphael Sontheimer bleibt auch in der kommenden Saison Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Riedlingen. Das teilte der 28-Jährige der „Schwäbischen Zeitung“ auf Anfrage mit. Allerdings suche der Verein derzeit einen nicht spielenden Co-Trainer, da Fabian Ragg sich in der nächsten Saison darauf konzentrieren werde, ausschließlich Spieler zu sein, so Sontheimer weiter. „Ich bin dem Verein dankbar, dass ich hier die Chance kriege, mit 28 Jahren Cheftrainer zu sein“, sagte Sontheimer.