Der Gemeinderat Bad Saulgau muss einen neuen Geschäftsführer für die Sonnenhof-Therme und die Tourismusbetriebsgesellschaft wählen. Denn Kurt Rimmele verabschiedet sich Ende März 2024 mit 64 Jahren in den Ruhestand. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben.

Große Konkurrenz

Ein größeres Kompliment für die Sonnenhof-Therme kann es nicht geben, wenn treue Besucher vom Bodensee, wo es in Meersburg, Überlingen und Lindau drei konkurrierende Thermalbäder gibt, trotzdem seit vielen Jahren nach Bad Saulgau fahren.

„Unser Pfund ist das Heilwasser, das von unseren Besuchern sehr geschätzt wird“, sagt Kurt Rimmele, Geschäftsführer seit Juli 2012, nachdem er zuvor zwölf Jahre lang in gleicher Funktion beim Jordanbad in Biberach beschäftigt war. Biberach war in seiner beruflichen Laufbahn seine zweite Station nach Aulendorf, wo er Betriebsleiter der Schwaben-Therme war. In Aulendorf wohnt er auch.

Viele Erfahrungen gesammelt

Rimmele startete demnach mit vielen Erfahrungen und neuen Ideen in Bad Saulgau. „Wir haben in all den Jahren einiges getan, um das Bad so attraktiv wie möglich zu halten“, sagt Rimmele, der unter anderem das römische Dampfbad, das Sole-Dampfbad, das Kaskadenbecken, den Ruheraum, etliche Kurse sowie das Therapiezentrum als Erfolge aufzählt.

Das wäre ein versöhnlicher Abschluss gewesen.. Kurt Rimmele

Die Konsequenz dieser notwendigen Investitionen im hart umkämpften Markt war die Auszeichnung mit den Wellness-Stars, der deutschlandweit größten Zertifizierung im Wellness-Bereich. Rimmele sorgte außerdem für eine höhere Sicherheit im Bad ‐ gewährleistet durch die Badeaufsicht und Reinigungskräfte.

Zu warmer Oktober

Und Rimmele und sein Team, dem er sehr dankbar ist, hat offensichtlich die richtigen Entscheidungen getroffen. 300.000 Menschen besuchten jährlich die Sonnenhof-Therme ‐ ausgenommen von der Corona-Pandemie, Rimmeles schwierigster Zeit als Geschäftsführer.

Kurt Rimmele verabschiedet sich Ende März 2024 in den Ruhestand. (Foto: Ingo Rack )

Selbst bis zum Ende des ersten Quartals 2022 war der Betrieb durch eine Besucherobergrenze und Kontaktnachverfolgungen eingeschränkt. „Diese Zahl ist gut für ein Thermalbad dieser Größe“, ergänzt Rimmele, der hofft, diese Besucherzahl auch dieses Jahr wieder erreichen zu können. „Der Oktober ist dafür aber viel zu warm.“

Erst beschlossen, dann gestoppt

Nur ein großes und wichtiges Projekt fehlt bei seiner Aufzählung: die Erweiterung der Saunalandschaft für 2,8 Millionen Euro, die vom Gemeinderat erst beschlossen, dann aber wieder gestoppt wurde. Stattdessen forderte der Gemeinderat ein schlüssiges Gesamtkonzept für die Zukunft der Sonnenhof-Therme gefordert und gab daher eine Machbarkeitsstudie in Auftrag.

Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten das Bestmögliche für die Stadt und das Thermalbad gemacht. Kurt Rimmele

Kurt Rimmele hätte die Erweiterung der Saunalandschaft gerne zum Ende gebracht, akzeptiert aber die getroffene Entscheidung. Trotzdem: „Das wäre ein versöhnlicher Abschluss gewesen.“

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Rimmele leitet nicht nur die Sonnenhof-Therme, sondern auch die Tourismusbetriebsgesellschaft (Tbg). Der Tourismus ‐ so Rimmele ‐ sei ein nicht wegzudenkender Wirtschaftsfaktor für die Stadt Bad Saulgau. Deshalb wird auch der Tourismus angekurbelt, indem Stadtführungen ausgebaut, Segway-Touren angeboten und E-Bikes ausgeliehen werden. Personell wurde die Tbg mit einer Tourismusmanagerin aufgestockt.

Die wichtigste Veränderung sei allerdings der Umzug der Tourist-Information auf den Marktplatz gewesen. „Die Gäste suchen die Tourist-Information immer im Zentrum“, ergänzt Rimmele. Ein halbes Jahr vor seinem Ruhestand blickt er zufrieden auf seine Zeit als Geschäftsführer zurück. „Wir haben im Rahmen unserer Möglichkeiten das Bestmögliche für die Stadt und das Thermalbad gemacht.“