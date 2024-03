Die Stadt Bad Saulgau hat in ihrer Stellungnahme zur Fortschreibung des Nahverkehrsplans den Wunsch nach zwei weiteren Regiobuslinien geäußert: eine nach Ulm, eine nach Friedrichshafen. Das Landratsamt Sigmaringen als zuständige Behörde muss die Stadt aber vorläufig vertrösten.

Seit Mitte Dezember 2022 verkehrt die Regiobuslinie 800 von Bad Saulgau nach Pfullendorf. Zwei weitere Regiobuslinien wurden bereits Jahre zuvor umgesetzt - der Regiobus 500 von Sigmaringen nach Überlingen und der Regiobus 600 von Sigmaringen nach Inzigkofen.

Alternative zum Auto

Die Regiobuslinien sollen gerade im ländlichen Raum Lücken im Verkehrsnetz schließen und für viele Berufspendler eine Alternative zum Auto sein. „Mit inzwischen drei geförderten Linien haben wir im Landkreis Sigmaringen ein gut funktionierendes Netz an Regiobuslinien als Ergänzung zum Schienenverkehr geschaffen. Nichtsdestotrotz sehen wir ebenso wie das Land zusätzliches Ausbaupotenzial bei den Regiobuslinien, das derzeit im Zuge der Fortschreibung unseres Nahverkehrsplans erarbeitet wird“, so Max Stöhr, Leiter des Fachbereichs Kommunales und Nahverkehr im Landratsamt Sigmaringen.

Stöhr bestätigt indes, dass seitens der Stadt Bad Saulgau nach Einführung der Regiobuslinie 800 in der Vergangenheit immer wieder der Wunsch nach Einführung weiterer Linien dieser Art geäußert worden sei. Aber, so Stöhr weiter: „Nach den derzeit geltenden Förderrichtlinien des Landes ist die Einrichtung beziehungsweise Förderung - in Höhe von 50 Prozent - einer Regiobuslinie nur in bestimmten Fällen möglich.“

Gefördert würden grundsätzlich nur Linien zur Anbindung von Mittel- und Unterzentren ohne regelmäßigen Zuganschluss sowie Linien zur Schließung von räumlichen Lücken im Netz des Schienenpersonennahverkehrs.

Kreis sieht derzeit keine Möglichkeit

Da sowohl die Städte Ulm und Friedrichshafen als auch die Stadt Bad Saulgau bereits mit regelmäßigen überregionalen Verbindungen ans Schienennetz beziehungsweise an den Schienenpersonennahverkehr angebunden seien, „sehen wir für die genannten Linien auf Basis der aktuellen Förderrichtlinien des Landes keine Möglichkeit zur Umsetzung als geförderte Regiobuslinie“, ergänzt Stöhr.

Die Stadt Bad Saulgau will ihr Ziel nicht aus den Augen verlieren. „Hinter den Anregungen der Stadt Bad Saulgau, Regiobusverbindungen auch nach Ravensburg/Friedrichshafen beziehungsweise Biberach/Ulm zu etablieren, steht vor allem die Zielsetzung, den Menschen eine bequeme Alternative zum Auto zu bieten, deren Wohnorte nicht ans Schienennetz angebunden sind“, sagt Bad Saulgaus Pressesprecher Thomas Schäfers auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ Bad Saulgau.

Engmaschigere Verbindungen

Als Beispiele in beide Richtungen werden die Gemeinden Ertingen und Boms genannt. Von einer solchen engmaschigeren Verbindung nach Bad Saulgau könnten unter anderem mehr als 4300 Menschen profitieren, die täglich aus dem Landkreis Sigmaringen und der Region nach Bad Saulgau pendeln. Gleiches gelte auch in die andere Richtung nach Biberach, Ulm oder Friedrichshafen, so Schäfers.

Die Stadt Bad Saulgau bleibt daher weiter optimistisch: „Die grundsätzliche Bereitschaft des Landkreises und des Landes, im Zuge der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes den Regiobusverkehr gegebenenfalls weiter auszubauen, ist für uns deshalb ein positives Signal - zumal hinter der Absichtserklärung nicht die Erwartung steht, unmittelbar in eine Projektierung einzusteigen“, ergänzt Schäfers.

Es handelt sich hier um unsere Zielvorstellung. Thomas Schäfers

Vielmehr gehe es der Stadt Bad mit den Anregungen darum, ihre Überlegungen deutlich zu machen. „Es handelt sich hier um unsere Zielvorstellung“, sagt Schäfers.