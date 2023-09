Der Gesamtelternbeirat Bad Saulgau kann die Aktion zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz als Erfolg verbuchen. 110 Unterschriften wurden laut der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Antje Henkel für den Volksantrag gesammelt.

Ein Mann ist sogar aus Heilbronn angereist. Antje Henkel

Am Ende hätten es sogar mehr Unterschriften sein können. „Die Zeit war um und die Formblätter sind ausgegangen“, so Antje Henkel, die am Samstag auf dem Marktplatz war und davon berichtet, dass sogar Wahlberechtigte aus Biberach und Riedlingen nach Bad Saulgau kamen, um den Volksantrag für G9 zu unterstützen. „Ein Mann ist sogar aus Heilbronn angereist“, so Henkel.

So viele Unterschriften fehlen noch

Ziel der flächendeckenden Unterschriftensammlung ist das neunjährige Abitur als Regelweg an Gymnasien in Baden–Württemberg. Derzeit ist in Baden–Württemberg das achtjährige Gymnasium Standard. G9 gibt es nur noch als Modellprojekt an 44 Gymnasien — darunter auch am Störck–Gymnasium Bad Saulgau, wo seit dem Schuljahr 2012/2013 ein einziger G8–Zug zustande kam. Für den Volksantrag werden bis Mitte November 39.000 Unterschriften benötigt. Es fehlt aber noch etwas mehr als die Hälfte.

Wiederholung ist möglich

Antje Henkel, Elternbeiratsvorsitzende des Störck–Gymnasiums, wurde gefragt, ob der Gesamtelternbeirat die Unterschriftenaktion wiederhole? Henkel schließt es nicht aus, will sich um einen zweiten Termin kümmern.