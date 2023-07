Tonnenschwer: So viel wiegt das Pferd samt Reiter aus Holz

Es sei eines seiner schwierigsten Werke, vielleicht sogar das schwierigste, sagt der Skulpturenkünstler Michael Tamoszus über das aus Holz geschnitzte Pferd mit Reiter vor dem Festplatzeingang des Bächtlefests. Aber die Arbeit hat sich gelohnt, denn kaum ein Besucher kommt an seinem Werk vorbei, ohne es zu fotografieren.

Schon im vergangenen Jahr gab es eine Skulptur von Michael Tamoszus zu bewundern — den kleinen Trommler. „Das war aber lange nicht so viel Aufwand wie für Pferd und Reiter“, sagt der 54–Jährige, der mittlerweile bekannt ist, seit er Anfang des Jahres 2022 für die Dorauszunft Saulgau sechs lebensgroße Narrenfiguren geschnitzt hatte.

Und weil seine Arbeit geschätzt wurde, erhielt er auch einen Auftrag des Bürgerausschusses, den Trommler zu schnitzen. Präsident Richard Frey stellte Tamoszus schon in Aussicht, auch Pferd und Reiter mit Fahne in der Hand für das Bächtlefest 2023 anzufertigen.

Er wohnt in Renhardsweiler

Tamoszus hatte demnach genügend Zeit, schob den Auftrag aber so lange vor sich her, bis das Bächtlefest immer näher rückte. „Dreieinhalb Wochen habe ich dafür gebraucht“, sagt der freischaffende Künstler, der in Renhardsweiler wohnt und in Sattenbeuren sein Atelier betreibt.

Er habe sich zeitlich selbst enorm unter Druck gesetzt. „Ich hatte kein einziges freies Wochenende mehr“, ergänzt er. Die große Schwierigkeit sei gewesen, die vielen Teile aus mehreren Baumstämmen zu einem Gesamtwerk zusammenzufügen. „Das musste alles stimmig sein, der Reiter richtig auf dem Pferd sitzen.“

Vize–Weltmeister im Kettensägen

2012 hatte er schon einmal einen Pferd und zwei Reiter schnitzen müssen. „Allerdings waren wir zu dritt. Die Skulptur für das Bächtlefest habe ich im Alleingang gemacht“, so Tamoszus, der 2017 im Erzgebirge Vize–Weltmeister im Kettensägen wurde. Tamoszus schnitzte damals in vorgegebener Zeit einen etwa 2,70 Meter großen Grizzlybär, der mit zwei Wolken kämpft.

Ein riesiger Kaltblüter

Für das Pferd und den Reiter aus Eichenholz musste sich Tamoszus am Bächtlefest–Logo orientieren. „Das Pferd, ein riesiger Kaltblüter, wurde etwas größer, damit es eine bessere Wirkung erzielt.“ Außerdem sollte der Stolz des Reiters zum Ausdruck kommen.

Befestigt wurde das Werk auf einer Betonplatte, auf der zu lesen ist, dass die Figur nicht berührt werden darf und erst recht nicht bestiegen. „Die Gefahr ist zu groß, dass jemand herunterfällt“, ergänzt der gelernte Forstwirt. Mit Fundament wiegt die Skulptur etwa 3,2 Tonnen.

Weitere Motive

Michael Tamoszus zog vor einigen Jahren nach Oberschwaben, wo er sich mit seiner Schnitzkunst selbstständig gemacht hatte, obwohl er unsicher war, ob er davon leben könne. Inzwischen kann er es. „Ich bin zufrieden, das Geschäft läuft“, ergänzt er und ist gespannt, ob der Bürgerausschuss ihn erneut mit einer weiteren Skulptur beauftragt. Das Bächtlefest bietet hierfür genügend Motive.