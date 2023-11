So viel Geld verdient Bad Saulgaus neuer Bürgermeister

Die Besoldung für Bad Saulgaus neuen Bürgermeister Raphael Osmakowski-Miller ist in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag im Stadtforum festgelegt worden: Osmakowski-Miller wird in die Besoldungsgruppe B4 eingewiesen.

Herbertingen kommt dazu

Die Verwaltung orientiert sich dabei an der Landeskommunalbesoldungsverordnung. Da Osmakowski-Miller am 1. Februar 2004 seinen Dienst antritt, gilt die Einwohnerzahl mit Stand vom 30. Juni 2023. Bad Saulgau hatte zu diesem Stichtag 17.761 Einwohner.

Hinzu kommen aufgrund der Verwaltungsgemeinschaft mit Herbertingen nochmal die Hälfte der Einwohner von Herbertingen (2.403), sodass die anzurechnende Einwohnerzahl 20.164 beträgt.

Nach der Verordnung gelten für hauptamtliche Bürgermeister in der Größenordnung von 20.000 bis 30.000 Einwohner die Besoldungsgruppen B4 oder B5. Da die Gemeindegruppengröße gerade einmal mit 164 Einwohnern überschritten ist und die Stadt Bad Saulgau gleichzeitig auf freiwilliger Basis die Stelle eines Ersten Beigeordneten geschaffen hat, hält die Verwaltung die Besoldungsgruppe B4 für sachgerecht.

B4 entspricht laut einer Besoldungstabelle für hauptamtliche Bürgermeister in Baden-Württemberg einem Bruttomonatsgehalt von 9477 Euro.

Einstimmiger Beschluss

Bei einer möglichen Wiederwahl in acht Jahren wird der Amtsinhaber automatisch in die nächsthöhere Besoldungsgruppe - B5 - eingestuft. Der Gemeinderat stimmte der Einweisung in die Besoldungsgruppe B4 einstimmig zu.