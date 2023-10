Die Planungen für die neue Geh- und Radwegbrücke über die Bahnlinie schreiten voran. Mit dem Bau der Brücke in einer Z-Form soll 2025 begonnen werden. Das Ingenieurbüro Dr. Schütz aus Kempten hat indes Details des Bauwerks vorgestellt.

Thema bei Wahlkampfterminen

Bei den Wahlkampfterminen der beiden Bürgermeisterkandidaten Raphael Osmakowski-Miller und Roland Schmidt kommen die Bürger immer wieder auf ein Thema zu sprechen: den Bau der Brücke über die Bahnlinie.

Die vielen Nachfragen zeigen, dass die Sehnsucht der Bevölkerung nach der Brücke als Überquerung für Radfahrer und Fußgänger groß ist.

Architektonisch anspruchsvoll

Verwaltung und Gemeinderat waren sich schnell einig, dass die neue Brücke ihre Funktionalität erfüllen und architektonisch anspruchsvoll sein müsse. Eine Luxusbrücke wolle und könne sich die Stadt Bad Saulgau aber nicht leisten.

„Es wird ein einfaches und schlichtes Tragwerk werden“, sagte Gerhard Pahl vom beauftragten Ingenieurbüro Dr. Schütz aus Kempten in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Stahlbeton statt Holz

Das Bauwerk wird demnach von einer robusten Stahlkonstruktion getragen ‐ mit Geländer, Handlauf auf einer Meter Höhe und Beleuchtung. Wohin genau die Beleuchtung installiert wird, müsse laut Pahl noch geprüft werden. Die Treppen sollen aus Stahl sein, damit sie auch im Winter griffig sind.

So verläuft die geplante Z-Brücke über die Bahnlinie. Mit dem Bau soll 2025 begonnen werden. (Foto: Verwaltung )

Es waren zumindest erste Entwürfe, die der Gemeinderat mit Kopfnicken zur Kenntnis genommen hat. Das Ingenieurbüro befürwortet außerdem den Baustoff Stahlbeton deshalb, „weil er die längste Lebensdauer hat und somit geeigneter ist als Holz“, sagte Pahl auf Nachfrage des CDU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Zimmerer.

Parkplätze fallen weg

Die Rampen werden drei Meter breit sein, im Kreuzungsbereich vier Meter. Die Höhe der Brücke beträgt wegen einer möglichen Elektrifizierung der Züge 5,70 Meter. Und auch für die Radwege liegt ein Konzept vor.

Geplant sind sowohl stadteinwärts als auch stadtauswärts sogenannte farbige Angebotsstreifen für die Radfahrer, die bis zum Paradieskreisel führen. Daher werden die wenigen Parkplätze beim Wirtshaus Paradies zurückgebaut. Notwendig sind stadtauswärts zwei Querungshilfen, die ebenfalls schon in Planung sind.

Die zeitliche Abfolge

Die zeitliche Abfolge sieht wie folgt aus: Mit dem Umbau zum barrierefreien Busbahnhof soll 2024 gestartet werden, ehe 2025 mit der Bau der Z-Brücke begonnen werden soll. 2026 will die Deutsche Bahn den Bahnhof barrierefrei mit einem erweiterten Bahnsteig umbauen, weshalb überhaupt ein neuer Standort für die Brücke gesucht werden musste.

Denn ursprünglich war eine 225 Meter lange Brücke in Schleifenform geplant, die an der Karlstraße bei der evangelischen Kirche beginnen und auf der gegenüberliegenden Seite an der Josef-Bautz-Straße ‐ bei den Parkplätzen der Firma Claas ‐ enden sollte.

Zusätzlicher Bahnsteig

Doch die Ankündigung der Deutschen Bahn, einen zusätzlichen Bahnsteig mit einer Länge von 160 Metern mit einem Ausweichgleis in südliche Richtung zu bauen, durchkreuze die seit drei Jahren existierenden Pläne der Stadt.

Die Deutsche Bahn begründete ihre für die Stadt überraschende Maßnahme damit, dass der Bahnhof für die Fahrgäste sicherer werden soll.

Verwaltung muss reagieren

Die Verwaltung musste reagieren und entschied sich nach Zustimmung des Gemeinderats für eine neue Variante weiter südlich ‐ eine kleinere, niedrigere und halb so teure Brücke in Z-Form, beginnend an der Altshauser Straße und endend am Breitenlohweg.

Behörde stimmt dem Entwurf zu

Da die Brücke als auch der angrenzende Geh- und Radweg mit Mitteln nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz gefördert werden, wurde der Entwurf zwischenzeitlich dem Regierungspräsidium Tübingen vorgestellt, das der Maßnahme zustimmt.

Weitere Zuschüsse sind aus dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ verfügbar. Die Kosten sollen nach ersten Schätzungen etwa zwei Millionen Euro betragen. Erwartet werden daher Fördergelder bis zu 90 Prozent, sodass der Eigenanteil der Stadt gering ist.