Die Einschläge rücken näher: Ende April ist nachts in Berkheim im Landkreis Biberach ein Geldautomat gesprengt worden. In Haigerloch ist am vergangenen Dienstag ein Geldautomat in die Luft gejagt worden.

Die Bankinstitute im Landkreis Sigmaringen sagen den Kriminellen deshalb den Kampf an. So wollen die Volksbank Bad Saulgau und die Landesbank Kreissparkasse ihre Geldautomaten vor Sprengungen schützen.

Wir schließen nachts noch nicht, sondern erhöhen die Sicherheit für die Automaten. Edwin Bentele

„Wir beschäftigen uns schon länger mit dieser Thematik“, sagt Edwin Bentele, Prokurist und Bereichsleiter Unternehmensservice der Volksbank Bad Saulgau. Denn die Zahlen sind beängstigend.

Allein im Jahr 2022 gab es bundesweit 496 Geldautomatensprengungen ‐ in der Regel nachts. Durch die Explosion entsteht oft ein Bild der Verwüstung. Umherfliegende Trümmerteile oder einsturzgefährdete Wohnhäuser stellen eine Gefahr für Leib und Leben von Anwohnern der Bankfilialen dar.

Auch Nebel kommt zum Einsatz

Zum Schutz vor Angriffen setzen die Banken bereits eine Vielzahl von Maßnahmen um ‐ auch auf Empfehlung des Bundeskriminalamts. Vielerorts wird dabei auf das sogenannte Färbesystem gesetzt. Es färbt im Fall einer Sprengung das Geld in den Automaten so ein, dass es für die Täter unbrauchbar und wiedererkennbar ist.

Andere Banken verwenden eine Nebeltechnik, bei der nach einer Sprengung eine Kartusche das Wassergemisch sprüht, sodass die Kriminellen die Hand vor den Augen nicht mehr sehen.

Option der Nachtschließung bleibt bestehen

Die Volksbank Ulm-Biberach traf den Entschluss, zum 1. September einen Großteil der Selbstbedienungsbereiche, in denen die Automaten stehen, nachts von 23 bis 5 Uhr zu schließen. Im Landkreis sind mittlerweile 14 von 16 SB-Bereichen mit einer „Nachtruhe“.

Die Volksbank Bad Saulgau hingegen lässt die SB-Bereiche an ihren Standorten derzeit noch nachts geöffnet ‐ auch am Hauptsitz in Bad Saulgau, in deren unmittelbarer Nähe sich das Polizeirevier befindet. „Wir lassen uns aber die Option offen, je nach Risikolage die SB-Bereiche nachts zu schließen“ sagt Bentele.

Bereits sechsstelligen Betrag investiert

Die Volksbank Bad Saulgau setzt stattdessen andere Maßnahmen um. „Wir handeln außerdem verstärkt an den Standorten mit Wohnungen im Gebäude“, sagt Edwin Bentele. Daher werden in Kürze die Geldautomaten der Filialen in Bingen und später in Laiz an einem anderen Ort im Freien aufgestellt, weil sich in den beiden genannten Bankgebäuden auch Wohnungen befinden.

Es darf kein Menschenleben gefährdet werden. Edwin Bentele

„Wir schließen nachts noch nicht, sondern erhöhen die Sicherheit für die Automaten, die dementsprechend technisch umgerüstet sind“, ergänzt Bentele. Es gebe verschiedenen Techniken, die der Sicherheit der Automaten dienen können, die beispielsweise auch durch einen Panzerrolladen und Färbesysteme geschützt werden. „Die Maßnahmen müssen eine abschreckende Wirkung erzielen“, sagt Bentele. Die Volksbank Bad Saulgau hat hierfür bereits einen Betrag im sechsstelligen Bereich investiert.

Bargeldversorgung als hohes Gut

Bei ihren Überlegungen, wie die Automaten geschützt werden können, wägt die Volksbank ab zwischen Kundenservice und Gefahrenabwehr. Klar ist: „Es darf kein Menschenleben gefährdet werden“, so Bentele. Viele Sicherheitsmaßnahmen wurden bereits in die Geldautomaten eingebaut, weitere sollen folgen. „Wir wollen natürlich versuchen, das Risiko zu minimieren“, sagt Bentele.

Die Landesbank Kreissparkasse mit Sitz in Sigmaringen hat Geldautomaten an 17 Standorten. Nach einer Risikoanalyse, die im zweiten Quartal des Jahres für alle Standorte durchgeführt worden war, habe man sich gegen die Nachtschließung von Geldautomaten entschieden, sagt Karin Reichert, die bei der Sparkasse für die Organisationssteuerung zuständig ist.

Allerdings sei die jetzige Entscheidung nicht in Stein gemeißelt, das Problem werde ernst genommen: „Aktuell aber schätzen wir das hohe Gut der Bargeldversorgung der Menschen noch höher“, sagt sie.

Auch einen Klebetopf gibt es

Die Geldautomaten der Sparkasse seien bereits mit Kameras und/oder Alarmanlagen gut geschützt, dennoch werden nun an ausgewählten Standorten weitere Sicherungsmaßnahmen umgesetzt: „Bislang haben wir noch keine Färbeeinrichtung integriert in den Automaten, da werden wir nachrüsten.“

Zudem komme laut Reichert in Einzelfällen auch ein sogenannter Klebetopf zum Einsatz, der die Scheine im Fall der Sprengung verklebt, sodass sie unbrauchbar werden.

Die Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen ist von der Zunahme der Geldautomatensprengungen bislang verschont geblieben: „Wir tun alles dafür, dass das möglichst auch so bleibt“, sagt Reichert.