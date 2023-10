Manchen Unkenrufen zum Trotz, die den erfolgreichen Wechsel der Theateraufführungen von der Stadthalle ins Stadtforum bezweifelten, ist der Einstand im neuen Ambiente mit Bravour gelungen. Ein wichtiger Grund dafür war die Auftaktveranstaltung, bei deren Buchung Kulturamtsleiter Andreas Ruess ein überaus geschicktes Händchen bewies.

Denn die Komödie „Alles, was Sie wollen“ des französischen Autorenduos M. Delaporte und de A. de La Patellière punktete mit witzigen Dialogen, einer flüssigen Inszenierung, mit ansprechendem Bühnenbild und natürlich mit dem fernsehbekannten Darstellerpaar Herbert Herrmann und Nora von Collande. Kein Wunder, dass die Vorstellung bis auf eine Handvoll Restplätze nahezu ausverkauft war.

Beachtliches Alter

Kaum zu glauben, dass die beiden Schauspieler, er bereits 80, sie 65 Jahre alt, nicht nur zu Zweit einen ganzen Theaterabend bestritten ‐ man denke allein schon an das Textvolumen, das es zu bewältigen gab.

Darüber hinaus führte Herbert Herrmann Regie und kümmerte sich um die Bühnengestaltung, während seine ihm im zivilen Leben angetraute Frau Nora für die Kostüme zuständig war.

Der Vorhang geht auf

Als sich die Vorhänge zur ersten Szene öffneten, stand Autorin Lucie alias Nora von Collande real im schick eingerichteten Zimmer einer großbürgerlichen Pariser Wohnung. Nette Details wie die mit fünf verschiedenen Schlössern gesicherte raumhohe Tür und ein ausklappbarer Tritt, mit dem Lucie den Spion erreichte, sorgten bereits für erste Lacher im Publikum.

Nachdem der unterhalb Lucie wohnende Steuerberater Thomas auftauchte und eine tropfende Decke beklagte, begann eine Beziehung, während der sich Lucie als kratzbürstige, teils bissige Autorin ohne Schreibideen outete und Charme-Bolzen Thomas ihr außer Tipps für ein Bühnenstück auch delikat gekochtes Essen lieferte.

Heitere Pointen

Das Geplänkel und Gezerre der beiden enthielt soviel Heiterkeitspotenzial, dass eine Pointe die andere jagte und immer irgendwo gelacht wurde. Das Ganze spitzte sich stetig zu und mündete in der Darstellung eines Bühnenstücks aus Lucies Feder, das sie aus Thomas’ Erzählungen gestrickt hatte.

Jetzt wurde es für die Zuschauer kompliziert, denn plötzlich bewegten sich Lucie und Thomas auf zwei Ebenen, der realen in der Pariser Wohnung und der fiktiven von Lucies Stück.

Zum Schluss wurde jedoch klar, was das Publikum lange erwartet hatte: Lucie und Thomas fanden Gefallen aneinander, was sich Lucie nur auf Umwegen eingestehen konnte. Und wie endete das Ganze? Tatsächlich mit einem Kuss in feuerrotem Scheinwerferlicht.

Mehr Theater-Atmosphäre

Nach heftigem Beifall und vielen Vorhängen verließ ein hochzufriedenes Publikum die neue Location. Offenbar vermisste niemand mehr die Stadthalle.

Ein Zuschauer begründete dies damit, dass man sich im Stadtforum eher in einem Theater fühle als in der für Vorstellungen aufgepeppten Sporthalle.

Temperatur und Belüftung angenehm

Zumal Temperatur und Belüftung ebenfalls als angenehm empfunden wurden. Im Vorfeld war bei einem Umzug auch die Verschärfung der Parksituation befürchtet worden. Davon war ebenfalls keine Rede mehr.

Es gebe doch das Parkhaus im Stadtforum, ein weiteres an der Lindenstraße, der Chalaisplatz stünde zur Verfügung und schließlich ließe sich selbst im Stadtzentrum ein Plätzchen ergattern, waren sich viele Besucherinnen und Besucher einig.

Was die Anordnung der Sitzplätze betrifft, so gibt es wohl selbst von den meisten Randplätzen eine ausreichende Sicht auf die Bühne. Die Akustik, das Verstehen der Schauspieler hänge an manchen Stellen davon ab, ob die Darsteller mit dem Rücken zum Publikum redeten oder sich im hinteren Bühnenraum bewegten, statt sich Richtung Saal zu orientieren, wie dies teils bei Herbert Herrmann bedauert wurde.

Sitzgelegenheiten fehlen

Dem großen Lob auf das Stadtforum bleibt ein Wunsch anzufügen. Wer Probleme beim Stehen hatte und sich während der Pause einen Snack genehmigen oder ein Schwätzchen halten wollte, vermisste im Foyer Sitzgelegenheiten ähnlich der Bänke, die im Eingangsbereich der Stadthalle stehen.