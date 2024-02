Anstrengende, aber auch fröhliche Tage liegen vor der Dorauszunft Saulgau. Sie bietet nicht nur den eigenen Mitgliedern, sondern auch der Bevölkerung vom Gompiga Donnschtig bis Aschermittwoch ein närrisches Programm. So sieht es aus.

Donnerstag, 8. Februar: Ab 9 Uhr werden die Kindergärten und Schulen von den Narren in mehreren Gruppen befreit; um 12 Uhr findet der Rathaussturm statt; gegen 12.30 werden die Kindernarrenbäume auf dem Marktplatz gesetzt; um 13.30 Uhr beginnt der Kinderumzug, Treffpunkt ist um 13 Uhr im Oberamteihof; das Abholen der Narrenschelle in Mengen findet um 16 Uhr statt, Anreise mit dem Zug am Bahnhof in Bad Saulgau; abends um 19 Uhr ist der Fackelumzug mit Setzen der Riedhutzel auf dem Marktplatz und anschließender Übergabe des Narrenrechts vom Bürgermeister an den Oberbüttel; ab 20 Uhr ist die Sauschwänzle-Nacht in den Bad Saulgauer Lokalen.

Freitag, 9. Februar: Kinderball von 14 bis 16 Uhr im Stadtforum (Eintritt frei); ab 18.30 Uhr findet ebenfalls im Stadtforum zum siebten Mal die Jugenddisco statt.

Samstag, 10. Februar: Zunft- und Bürgerball unter dem Motto „Sulga - was für ein Theater“ im Stadtforum, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf im Fahrradgeschäft „Rund ums Rad“ für elf Euro oder an der Abendkasse für 13 Euro.

Sonntag, 11. Februar: Ab 9.30 Uhr findet das Ausschellens des Dorausschreiens durch die Büttelgruppe statt; anschließend ist um 10.30 Uhr der Gottesdienst für Narren in der St. Johanneskirche; ab 13 Uhr findet das traditionelle Dorausschreien statt.

Dienstag, 13. Februar: 29 Zünfte nehmen ab 10.30 Uhr am Narrensprung teil. Der Aufstellungsplatz ist am Stadtforum, wo es zuvor ein Narrenfrühstück gibt; Prämierung der Phantasiegruppen um 13 Uhr im Stadtforum; zum Abschluss findet um 19 Uhr das Fasnets-Verbrennen auf dem Marktplatz statt.