Nicht 28, sondern 29 Tage hat 2024 der Monat Februar. Der zusätzliche Tag wird alle vier Jahre nötig, um den Kalender an astronomische Vorgänge anzugleichen. Denn die Erde braucht nicht genau 365, sondern 365,24 Tage für ihren jährlichen Umlauf um die Sonne. Diese zusätzlichen 0,24 Tage summieren sich in vier Jahren zu fast einem ganzen Tag, der in den Kalender eingeschoben wird. Schaltjahre haben daher 366 Tage.

Die „Schwäbische Zeitung“ Bad Saulgau sucht Menschen, die am 29. Februar geboren sind. Die SZ-Redaktion freut sich darüber, wenn sich Schaltjahrkinder bis spätestens 22. Februar unter [email protected] bei uns melden und erzählen, wann und wie sie ihren Geburtstag feiern, wenn kein Schaltjahr ist und ob sie ihren Geburtstag erst recht feiern, wenn er auf ein Schaltjahr fällt.