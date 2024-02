Was ein Schaltjahr ist, wissen nach eigenen Angaben 76 Prozent der Menschen in Deutschland. Bei einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Yougov gaben hingegen 13 Prozent an, nicht beschreiben zu können, was es damit auf sich hat. Elf Prozent machten keine Angaben. Am sichersten schätzen sich der Umfrage zufolge Menschen im Alter von 45 bis 54 Jahren bei dem Thema ein. Hier gaben 81 Prozent an, dass sie erklären können, was ein Schaltjahr ist.

In einem Schaltjahr gibt es mit dem 29. Februar 366 statt 365 Tage im Jahr. Der Grund für den Zusatztag ist ein astronomischer: Für die Erdumrundung braucht die Sonne nicht exakt 365 Tage, sondern: 365 Tage, fünf Stunden und fast 49 Minuten. Der Schalttag wird in der Regel alle vier Jahre eingeschoben, um die Abweichung zwischen dem astronomischen — dem Sonnenjahr — und dem Kalenderjahr auszugleichen. Yougov hatte am 19. Februar fast 3700 Menschen befragt. Die Ergebnisse sind dem Meinungsforschungsinstitut zufolge repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.