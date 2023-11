SKM-Betreuungsverein stellt seine Arbeit vor

Am Mittwoch, 6. Dezember, stellt der Betreuungsverein SKM in den Räumlichkeiten des Vereins Bürger helfen Bürgern seine Arbeit vor. Der Verein ist im gesamten Landkreis in den Bereichen der rechtlichen Betreuung und in der Männerberatung aktiv, wie der Verein mitteilt. Der Vortrag findet im BürgerTreff, Karlstraße 7/1, statt. In diesem Vortrag werden die Grundlagen der rechtlichen Betreuung und der Weg zum rechtlichen Betreuer erklärt. Seit September 2023 bietet der SKM Beratung für Männer in Krisen an. Ein Beratungs-Schwerpunkt dabei ist die Betroffenheit und Ausübung von häuslicher Gewalt. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Begleitung von Männergruppen. Menschen erleben jede Lebenssituation, jede Krise auch unter dem Aspekt des eigenen Geschlechts und der eigenen Geschlechterrolle. Der Verein möchte Männern in schwierigen Lebenslagen Raum geben zum Reden ‐ von Mann zu Mann.