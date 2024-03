Ein Lebenszeichen hat der TSV Sigmaringendorf in der Fußball-Bezirksliga gegen die Sportfreunde Hundersingen gesendet, die immer tiefer in den Abstiegsstrudel hineingezogen werden. Der FC Ostrach musste eine 1:4-Heimniederlage einstecken. Böse unter die Räder kam auch Uttenweiler, während der FCK einen wichtigen Dreier einfuhr. Altshausen stand in Öpfingen wieder mal mit leeren Händen da.

Drei Elfer gegen Ostrach

FC Ostrach - TSG Ehingen 1:4 (0:1). - Tore: 0:1 Krzystof Majewski (23./FE), 0:2 Elias Madarac (49./FE), 0:3 Paul Schulz (69.), 0:4 Luca Franzoni (73.), 1:4 Louis Eberle (90.). - Rote Karte: Dominik Lück (7./FCO; Notbremse). - BV: Leon Pialoudis hält FE. - Z.: 100. - Drei Elfmeter gegen den FCO, davon zwei verwandelt, einen - aus Sicht Ostrachs - „zweifelhaften Platzverweis“ (O-Ton Raphael Vetter), einen nicht gegebenen Platzverweis für die TSG nach FCO-Ansicht („Das war ein klarer Platzverweis nach einem Foul an der Mittellinie an Rene Zimmermann“), 83 Minuten zehn gegen elf - zu viel für den arg gebeutelten FCO. „In der ersten Halbzeit haben wir sehr ordentlich gespielt, waren meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit ist uns dann die Kraft ausgegangen. Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen“, meinte Raphael Vetter in der Rückschau. „Jetzt haben wir 14 Tage Pause, vielleicht tut uns das ganz gut. Gegen die ersten beiden Gegner 2024 hatten wir uns ohnehin nicht so viel ausgerechnet. Mehr muss man nicht sagen.“

Moritz Heimpel mit Doppelpack

TSV Sig’dorf /L. - Spfr Hundersingen 4:2 (1:1). - Tore: 0:1 Timo Bischofberger (10.), 1:1 Lukas Flöß (43.), 2:1 Joshua Menger (51.), 3:1, 4:1 Moritz Heimpel (78./89./FE), 4:2 Dennis Heiß (90.). - Z.: 120. - „In der ersten Halbzeit haben wir es verpasst, unsere Chancen zu nutzen“, sagte Sig’dorfs Trainer Dieter Spähler nach der Partie. Nach einem verlorenen Zweikampf trug der Gast den Ball über drei, vier Stationen schnell nach vorne, über außen kam der Ball zu Timo Bischofberger - 0:1 (10.). Auf der Gegenseite verpasste Adrian Elgaß den Ausgleich um 20 Zentimeter - zunächst. Die Initialzündung für den TSV, der sich ab diesem Zeitpunkt gute Möglichkeiten. Zwei Minuten vor der Pause erzielte Lukas Flöß nach schöner Vorarbeit von Adrian Elgaß über außen das 1:1. In der zweiten Halbzeit nutzte der Gastgeber seine Chancen. Zunächst verwandelte Josh Menger einen Freistoß aus 20 Metern, dann traf Moritz Heimpel, als ihm in einer Vollversammlung im Strafraum der Ball vor die Füße fiel. Eine Minute vor dem Ende machte der Kapitän den Sack zu. Menger war im Strafraum gelegt worden, Heimpel verwandelte den Elfmeter. Nach einem langen Ball schaffte Hundersingen durch Heiß nur noch den Anschluss. „Es war insgesamt ein umkämpftes, nickeliges Spiel. Aber wir haben heute endlich unsere Chancen mal gemacht. Jetzt geht es gegen Oberdischingen. Da müssen wir nachlegen“, so Spähler.

Uttenweiler kommt unter die Räder

SGM SW Rottenacker/Munderkingen - SV Uttenweiler 5:1 (4:1). - Tore: 1:0 Florian Stiehle (3.), 2:0 Jona Sachpazidis (5.), 2:1 Pascal Volz (8.), 3:1 Florian Stiehle (39.), 4:1 Jannik Sachpazidis (45.), 5:1 Daniel Meier (74.). - Schwarz Weiß hat auch das erste Heimspiel nach der Winterpause klar gewonnen. Der SV Uttenweiler enttäuschte in diesem Lokalderby. Für Trainer Timm Walter war der Sieg auch in der Höhe verdient, denn nach dem 2:1-Anschluss hat seine Mannschaft klar dominiert.

Kronenthaler trifft auch doppelt

SV Oberdischingen - FC 1911 Krauchenwies/Hausen a.A./Göggingen 0:2 (0:2). - Tore: 0:1, 0:2 Simon Kronenthaler (21./39.). - Abteilungsleiter David Volz berichtete von einem schwachen Spiel zweier Mannschaften, die nicht überzeugen konnten. Die beiden Tore fielen nach langen Bällen.

Althausen verliert erneut gegen Öpfingen

SG Öpfingen - SGM Altshausen/Ebenweiler 2:0 (0:0). - Tore: 1:0, 2:0 Philipp Mall (43./90.). - In der ersten Halbzeit hatte Öpfingen Vorteile. „Wir haben nur auf ein Tor gespielt und nach der ersten Viertelstunde wäre schon ein 3:0 möglich gewesen“, sagte SG-Trainer Andreas Maier. Mit der ersten Aktion der zweiten Halbzeit gelang Mall die längst fällige Führung. Philipp Mall war es auch, der mit seinem 2:0 in der 80. Minute den Sack zumachte.

SG Altheim - FV Bad Schussenried 0:3 (0:1). - Tore: 0:1 Stephen Liebhardt (2./FE), 0:2 Luca Maucher (33.), 0:3 Daniel Schmid (44.). - Rote Karte: SGA (30.). - Die Gastgeber wurden durch eine Rote Karte geschwächt, ließen aber nach der Pause keinen Treffer mehr zu. Die Situation wird für die SG Altheim immer prekärer.