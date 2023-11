Der Morgen des 6. November hat das Leben der Familie Ritz aus Bad Saulgau komplett auf den Kopf gestellt. Mit seinem Roller verunglückte der 31-jährige Heiko Ritz tödlich. Er hinterlässt seine Ehefrau Daniela und vier kleine Kinder. Der tragische Unfall berührt viele Bad Saulgauer. Der Motorradclub Bad Saulgau (MSC)/Ride Safe sammelt deshalb bei seiner Veranstaltung Winterburnout am Samstag, 25. November, Geld für die Hinterbliebenen.

Von Windböe erfasst

Sie habe ‐ so Daniela Ritz ‐ in ihren 39 Jahren schon viel durchgemacht in ihrem Leben und sei immer wieder aufgestanden. „Aber jetzt stoße ich an meine Grenzen“, sagt sie, nachdem sie ihren Ehemann nach einem Unfall verloren hat. Heiko Ritz war auf der B 32 mit dem Roller auf dem Weg zur Arbeit nach Herbertingen.

Papa passt im Himmel auf euch auf. Daniela Ritz

Er kam dort nie an, weil er gegen 5.45 Uhr vermutlich von einer Windböe erfasst und über die Leitplanke gestürzt war. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Sein Bruder, der bei der Firma Zollern sein Meister war, machte sich Sorgen, weil er nicht pünktlich zur Arbeit erschien. Er fuhr die Strecke mit dem Auto ab und sah auf der Straße den Helm liegen, dem er seinen Bruder ausgeliehen hatte.

Ihr zieht es die Füße unter dem Boden weg

Daniela Ritz zog es die Füße unter dem Boden weg, als ihr die Polizei die Todesnachricht übermittelte. Sie habe ihren Mann oft gebeten, er soll lieber durch das Mühlental fahren, weil die Strecke weniger gefährlich sei als auf der stark frequentierten Bundesstraße. Sie wolle endlich aufwachen aus diesem Horrortraum. „Wir waren eine Bilderbuchfamilie“, sagt sie.

So eine große Anteilnahme habe ich noch nie erlebt. Ich bin so dankbar. Daniela Ritz

Die beiden heirateten im April 2021 standesamtlich. Ihre kleinen Zwillinge Emily und Marielle waren gerade ein Jahr alt. Daniela Ritz brachte die zweieiigen Zwillinge Fabian und Melissa von ihrem Ex-Partner mit in die Ehe.

Sie sind neun Jahre alt und verstehen so langsam, was überhaupt passiert ist. „Papa passt im Himmel auf euch auf“, sagt sie den Neunjährigen, seit ihr Vater nicht mehr nach Hause kommt. „Sie sind sehr tapfer.“

Umzug in den Roßgarten

Den Roller hatte sich Heiko Ritz besorgt, damit seine Frau das Auto für sich alleine hat, um die vier Kinder von A nach B fahren zu können. „Und mit dem Roller kam er schneller den Roßgarten hinauf“, so Daniela Ritz.

Dorthin zog die junge Familie erst Ende Oktober. „Wir haben super Vermieter, die uns erlaubt haben, aus dem Keller Kinderzimmer zu machen.“ Eigentlich, sagt Daniela Ritz, sei alles perfekt gelaufen, „zu perfekt“.

Er war ein sehr offener und positiv denkender Mensch. Daniela Ritz

Nach dem tödlichen Verkehrsunfall erhielt die Familie ganz viel Unterstützung. Freunde und Nachbarn kümmerten sich um die Kinder, putzten die Wohnung, erledigten die Einkäufe, waren für die alleinstehende Mutter von vier Kindern einfach nur da. „So eine große Anteilnahme habe ich noch nie erlebt. Ich bin so dankbar.“

Ihr Mann Heiko sei in Bad Saulgau bekannt und beliebt gewesen. „Er war ein sehr offener und positiv denkender Mensch, der auch anderen gerne geholfen hat.“

Mit Motorradfahrern befreundet

Auch Mitglieder des MSC Bad Saulgau/Ride Safe waren mit ihm befreundet. Die Motorradfahrer veranstalten auch dieses Jahr wieder ihr Winterburnout im Clubheim an der Schwarzenbacher Straße, wollten erstmals keinen guten Zweck mit Spenden unterstützen, weil das Ride Safe Festival im Sommer 2022 die Vereinskasse geschrumpft habe, sagt Ride Safe/MSC-Vorsitzender Alexander Fürst.

„Aber nach diesem tragischen Unfall haben wir uns entschieden, zu helfen, wo es nur geht“, ergänzt Fürst.

Hilfe für die Familie So können Sie helfen Der Verein Ride Safe/MSC Bad Saulgau beendet die Saison am Samstag, 25. November, ab 19 Uhr mit dem Winterburnout im Clubheim an der Schwarzenbacher Straße 5 in Bad Saulgau. Zur weihnachtlichen Stimmung gehören Gulasch, Steaks, Wurst und Feuerwurst sowie antialkoholische Getränke.



Für die Familie Ritz wird eine Spendenkasse aufgestellt. Jede Spende kommt zu 100 Prozent der Familie zugute. Weitere Informationen dazu gibt es bei den Bikern direkt.

Daniela Ritz hat sich vorgenommen, die Veranstaltung der Motorradfahrer zu besuchen, um ihren Dank für die Spendenaktion zum Ausdruck zu bringen. Mit den Spendengeldern wolle sie zumindest einen Teil der Schulden für das Auto abbezahlen.

Sie kehrt dann an den Ort zurück, an dem ihr Mann 2022 seinen 30. Geburtstag gefeiert hat, als die Welt der Familie Ritz noch in Ordnung war.