Sie retten Leben und werden angepöbelt

Da sind sie wieder: Kauzige Gestalten in Warnwesten, bewaffnet mit Eimer und Stirnlampe. Die verrückten Froschretter huschen über unsere Straßen und sammeln dieses glitschige Viehzeug ein. Oder sind sie am Ende gar nicht so verrückt?

„Wegen einer Kröte halten - sind Sie noch ganz dicht?“ So empört sich ein Autofahrer, als Editha Merz einer Erdkröte hilft, die Bordsteinkante zu überwinden. Kein Einzelfall: Amphibienretter werden des Öfteren angepöbelt oder beschimpft. Anschließend fährt der ach so überlegene Mensch mit aufheulendem Motor das nächste Tier platt. In seinen Augen minderwertiges Leben. Doch ist dem so?

„Das Verschwinden einer Art hat in jedem Fall unvorhersehbare Folgen“, warnt Martina Boos, Amtstierärztin aus Bad Saulgau. „Man kann sich das vorstellen wie ein Mobile. Entfernt man ein Teil, gerät das ganze Gefüge aus dem Gleichgewicht.“ Einen Schönheitswettbewerb würden Erdkröten vielleicht nicht gewinnen, dafür sind sie aber durchaus nützliche Tiere und im Garten gern gesehen. Sie vertilgen unter anderem Schnecken und deren Eier, Raupen, Mücken und Ameisen. Nicht zuletzt sind Kröten und ihr Laich aber auch Nahrung für andere Tiere und ihr Verschwinden wäre schon allein aus diesem Grunde fatal.

Amphibien geht es sehr schlecht, und das gleich aus mehreren Gründen. Ihre Lebensräume schwinden, das Nahrungsangebot geht zurück. Es gibt immer weniger Insekten, die trockenen und heißen Sommer der letzten Jahre lassen sie keine Würmer finden und trocknen ihre Laichgewässer aus. Umweltgifte, Pilzkrankheiten und natürliche Feinde machen ihnen das Leben schwer. Zu allem Überfluss fordert der Straßenverkehr alljährlich unzählige Opfer. Die Population nimmt seit Jahren dramatisch ab.

Martina Boos will dem nicht tatenlos zuschauen. Mit einer bunten Schar Gleichgesinnter versucht sie zu verhindern, dass die ganzjährig geschützten Tiere unter die Räder kommen. Krötenzäune entlang der Straßen sollen ein Massaker verhüten, indem sie die verletzlichen kleinen Wesen aufhalten. Nach einem Durchschlupf suchend plumpsen sie in die eingegrabenen Eimer. Diese werden regelmäßig kontrolliert und die „Gefangenen“ dann gefahrlos auf die andere Seite getragen, wo sie ihren Weg fortsetzen können.

Da die Tiere nach der Fortpflanzung wieder zurückwandern, dauert das Unterfangen einige Wochen. In jeden Eimer gehört unbedingt auch ein Stöckchen. Falls versehentlich eine Maus hineinfällt, kann sie mit dessen Hilfe entkommen. „Einmal haben wir in einem Eimer eine Gummischlange gefunden“, erinnert sich Susanne Merz und lacht. „Da hat sich wohl jemand einen Scherz erlaubt.“ Zuweilen muss auch eine glücklose Kröte aus einem Gullyschacht befreit werden, dazu sind dann schon mehrere Helfer nötig. Meist wurde das Tier durch zu hohe Bordsteine dorthin geleitet.

Milde Temperaturen haben die kleinen Gesellen dieses Jahr bereits im Februar erwachen lassen. Von Frühlingsgefühlen überwältigt, begeben sie sich derzeit auf ihre beschwerliche Wanderschaft vom Winterquartier zu den Laichgewässern. Als ortstreue Tiere suchen sie genau den Teich auf, in dem sie ihre Kindheit verbracht haben. Oft ist der kilometerweit entfernt und die Reise lebensgefährlich. Um nicht auszutrocknen und vor Fressfeinden besser geschützt zu sein, marschieren die Frösche, Kröten und Molche erst bei Einbruch der Dämmerung los. In lauen Regennächten gibt es kein Halten mehr.

Ohnehin recht langsam unterwegs, tragen die deutlich größeren Erdkrötenweibchen oft noch ein sich an sie klammerndes Männchen huckepack. Den aufgestellten Hinweisschildern zum Trotz schert sich manch Autofahrer wenig um die Geschwindigkeitsbegrenzung. „Wer auf einem kurzen Stück Straße das Tempo nicht drosseln kann, in dessen Leben läuft doch etwas schief“, meint Tina Boos.

Was viele nicht wissen: Selbst wenn die wandernden Amphibien zwischen die Räder genommen werden, ist das Überfahren mit Tempo 50 tödlich für die zarten Geschöpfe. Der Strömungsdruck macht ihnen den Garaus. Bei Tempo 30 steht es weit besser um ihre Überlebenschance. „Am besten ist es, die kleinen Kerlchen zu umfahren, wenn der Verkehr das gefahrlos zulässt“, bringt es Rita Strieckmann auf den Punkt. Langsam und besonders aufmerksam zu fahren sei ein Muss, insbesondere in regnerischen Nächten.

Zurzeit gehören 20 Helferinnen und Helfer zum Rettungstrupp, aber natürlich hat nicht jeder jeden Tag Zeit. Über Verstärkung freuen sie sich daher immer. Interessenten können sich bei Martina Boos melden unter Telefon 0175/1853697. Die Aktion dauert voraussichtlich bis Mitte April. Zum Abschluss gehen die Naturfreunde traditionell ins „Seestüble“ zum gemeinsamen Essen.