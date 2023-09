Fußball–Bezirksligist SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler ist nicht optimal in die Saison gestartet. Drei Spiele, zwei Punkte, nach drei Spieltagen ist die Mannschaft von Trainer Safet Hyseni noch sieglos. Und am Sonntag (15 Uhr, Sportplatz Ebenweiler) kommt am 4. Spieltag einer der Titelkandidaten nach Ebenweiler, wo das Spiel ausgetragen wird: die SG Öpfingen.

„Natürlich haben wir uns den Start ganz anders vorgestellt“, sagt Safet Hyseni, Trainer der Spielgemeinschaft. „Drei Punkte aus zwei Spielen, das ist zu wenig. Das ist sicher kein guter Start.“

Hyseni ist mit der Leistung zufrieden

Auf die 1:2–Niederlage zum Auftakt im Derby bei der SGM Blönried/Ebersbach folgten zwei Unentschieden, das 2:2 gegen Sigmaringendorf und zuletzt ein 1:1 bei der SGM Schwarz–Weiß Donau Rottenacker/Munderkingen. „Ich war mit der Leistung bei Schwarz–Weiß Donau absolut zufrieden. Am Ende war es ein zwar ein gerechtes Unentschieden, aber wir haben am Ende sogar noch zwei richtig gute Möglichkeiten. Unsere Chancenverwertung ist einfach mangelhaft, wenn ich eine Schulnote verteilen müsste“, sagt der Trainer.

Mannschaft vergibt viele Möglichkeiten

Ansonsten sei er mit der Entwicklung wirklich zufrieden. Das Engagement im Training stimme, der Einsatz, die Trainingsbeteiligung. Auch die Fortschritte auf dem Spielfeld passten — wäre da eben nur nicht der Wucher mit den Torchancen. „Ich zeichne ja alle Spiele mit der Kamera auf, um sie nachzubereiten. Im Pokalspiel gegen Ölkofen hatten wir 35 klare Möglichkeiten“, deutet Hyseni an, dass der 10:1–Sieg zwar hoch ausfiel, aber beileibe keine gute Ausbeute darstellte. „Wir treffen leider im Spiel situativ zu oft die falsche Entscheidung. In der Box sind wir zu harmlos.“

Man trainiere im Training sehr häufig den Torabschluss. Aber Training sei eben nicht Spiel und vieles, was im Training vor dem Tor funktioniere, das klappe im Spiel halt nicht.

Arbeiten, arbeiten, arbeiten

Nächstes Beispiel? Die Partie am vergangenen Wochenende in Rottenacker. „Ich meine, das musst du erst mal schaffen, auswärts, bei einer Spitzenmannschaft, elf Chancen herauszuspielen. Drei davon waren — wie man so sagt — einhundertprozentige und trotzdem reisen wir nur mit einem 1:1 ab“, sagt der Coach.

Auch gegen Sigmaringendorf sei das Unentschieden zu wenig gewesen. „Wir müssen zur Pause 4:1, 5:1 führen. Ein Sig’dorfer Spieler hat sich nach dem Spiel fast entschuldigt, dass sie einen Punkt geholt haben.“

Doch Safet Hyseni bleibt zuversichtlich: „Wie gesagt: Es ist alles absolut positiv. Ich kann die Mannschaft für ihren Einsatz und ihre Bereitschaft nur loben. Aber: Wir müssen halt arbeiten, arbeiten, arbeiten“, ermuntert der Trainer seine Spieler. „Ich kann mich ja in die Spieler ganz gut reinversetzen. Die wollen es ja. Und wir spielen ja auch gut. Viele Gegner werden es in dieser Saison noch schwer gegen uns haben. Ich bin, wie gesagt zufrieden. Aber Fußball ist nun mal Ergebnissport. Und uns fehlt halt derzeit die Effizienz.“

Gebhart und Linus Koß fehlen wohl

Jetzt heißt der Gegner am Sonntag also SG Öpfingen. Es gibt leichtere Aufbaugegner, denn die Öpfinger werden von vielen Experten am Ende ganz oben erwartet, auch wenn der Start der SGÖ auch nicht das ist, was man als gelungen bezeichnen kann. Je ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen nach drei Spielen in der Bilanz, am vergangenen Wochenende gab es beim 1:0 gegen den FCK/Hausen/Göggingen zu Hause den ersten Saisonsieg. „Unser Ziel ist es, zu Hause drei Punkte einzufahren“, sagt Hyseni. „Defensiv stehen wir bislang ganz gut, stabil. Wir schaffen es mittlerweile auch besser, Standards zu verteidigen. Am Sonntag kommt uns vielleicht auch der Platz in Ebenweiler etwas entgegen“, sagt der SGM–Coach, der gegen Öpfingen wohl auf Jonas Gebhart und Linus Koß verzichten müssen. „Ansonsten sind wir vollzählig“, sagt Hyseni.