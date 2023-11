Die Frauen unserer SG Zoller gewinnen in Westhausen und erobern die Tabellenspitze. Auf schweren Gerstettener Bahnen bleibt die „Erste“ diesmal chancenlos. Die „Zweite“ dreht ein bereits verloren geglaubtes Spiel in Baienfurt. Die „Dritte“ verliert in Biberach und damit die Tabellenführung.

Oberliga Südwürttemberg: SKC Vilsingen ‐ TSV Niederstotzingen 8,0:0,0 (19,5:4,5; 3307:3045).

Mit diesem hohen Sieg hatte selbst Vilsingen selbst nicht gerechnet. Doch die Kegler um Martin Hack lieferten eine geschlossene Mannschaftsleistung ab. Im Vorfeld waren die SKC-Spieler gewarnt, da der Gegner ebenfalls Bundesligaerfahrung nachweisen konnte. Patrick Winter (577; 4:0/1) und Michael Hack (544; 4:0/1) legten mit starken Holzzahlen den Grundstein zum Sieg. 120 Holz Vorsprung waren ein deutliches Zeichen. Die Vilsinger Youngster Kevin Saad Eddin (568; 2,5:1,5/1) und Raphael Krog (540; 3:1/1) legten mit super Ergebnissen nach und spielten die Gegner an die Wand. Martin Hack (552; 3:1/1) und Marcus Winter (518; 3:1/1) ließen keinen Punkt des Gegners zu. Vilsingen ist nun Dritter.

KV Gerstetten ‐ KSG Mengen-Sigmaringen 7,0:1,0 (16,0:8,0; 3303:3178)

Auf einer schwer zu spielenden alten Asphaltbahn in Gerstetten unterlag die KSG ohne Erwin Zatrici deutlich. Für Zatrici rückte Jürgen Stiftel (504; 2:2/0) in die Startformation. Doch Stiftel verletzte sich im zweiten Satz und musste die Partie angeschlagen fertig spielen. Auch Holger Boden (531; 0:4/0) ging gegen einen starken Gegner leer aus. Als auch Benjamin Sorg (554; 2:2/0) sein Duell um ein Holz verlor, war klar, dass es an diesem Tag nichts mehr zu holen gab. Manuel Ardita (536; 0:4/0) musste den Tagesbesten ebenfalls ziehen lassen. Markus Bauknecht (556; 3:1/1) holte mit dem besten Ergebnis auf KSG-Seite den Ehrenpunkt und schaffte es nebenbei noch einen Kegel durchzubrechen. Dennis Nopper (497; 1:3/0) ging leer aus. Zwei Spiele stehen in der Hinrunde noch aus.

Frauen, Oberliga Südwürttemberg: TSV Westhausen ‐ SG Zoller 1,0:7,0 (7,5:16,5; 3029:3176).

Mit einem deutlichen Sieg stürmen die SGZ-Frauen an die Spitze. Verletzungsbedingt pausierte Sylvia Lehleiter-Rösch, die SGZ musste umstellen. Ulrike Buchstor (540; 3,5:0,5/1) überzeugte an ungewohnter Startposition. Rita Nopper (537; 4:0/1) erhöhte mit vier gewonnen Sätzen. In der Mittelpaarung kam es zum Duell der beiden jüngsten Spielerinnen. In einem Match auf Augenhöhe setzte sich SGZ-Talent Rosa Stroppel (544; 3:1/1) mit Tagesbestleistung gegen eine Gegnerin durch, die ebenfalls das stärkste Ergebnis für die Gastgeberinnen spielte. Auch Sabine Kaul (541; 3:1/1) präsentierte sich in starker Verfassung. Eine Verletzung im dritten Satz konnte sie noch kompensieren. Sabrina Reichmann (507; 2:2/1) begann stark, schaltete dann aber einen Gang zurück. Für den Mannschaftspunkt reichte es. Maike Doneleit (507; 1:3/0) spielte bei ihrem Oberligadebütz zwar gut, unterlag aber. Die SGZ ist nun punktgleich Schrezheim, das nächste Woche zum Spitzenspiel ins „Zoller“ kommt.