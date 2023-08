Die Fußball–Bezirksliga startet am Freitag, 25. August in die neue Saison. Sie ist kurz, denn die Liga hat nur 14 Mannschaften. Grund: Zur Saison 2024/2025 wird die Strukturreform, die die Delegierten im vergangenen Jahr auf dem außerordentlichen Verbandstag in Stuttgart beschlossen haben, umgesetzt. Auch aus diesem Grund wird die Liga weiter verkleinert und nur zwölf Mannschaften bleiben übrig. Wir stellen in einer Serie die Mannschaften aus den Bereichen Bad Saulgau und Sigmaringen vor und haben nachgefragt, wo die Vereine stehen. Heute steht die SGM TSV Ertingen/SV Binzwangen im Mittelpunkt.

Dreimal gegen Riedlingen

„Wir sind in der letzten Woche und am Wochenende geht es mit dem FV Bad Schussenried gleich gegen eine Spitzenmannschaft“, sagt Ertingen/Binzwangens Spielertrainer Steffen Maurer. „Am Anfang der Vorbereitung waren wir echt gut drauf. Dieses Niveau muss man erst mal halten“, sagt Maurer. Bei gleich drei Turnieren stand seine Mannschaft im Finale, dreimal gegen den TSV Riedlingen — und dreimal zeigte die Mannschaft eine ansprechende Leistung, auch wenn alle Finals (Turnier in Langenenslingen, Bussenpokal und Stadtpokal Riedlingen) knapp verloren gingen. Beim Bussenpokal zwang die Maurer–Elf den Landesligisten sogar ins Elfmeterschießen.

Einige Spieler fallen aus oder fehlen im Lauf der Saison

„Aber natürlich ist es so: Gelingt der Start am Sonntag, dann war auch die Vorbereitung gut“, sagt der Trainer des Jahres der „Schwäbischen Zeitung“ in der vergangenen Saison. Trotz einiger urlaubsbedingter Ausfälle testete Steffen Maurer, probierte einige Möglichkeiten aus. „Dreierkette, Viererkette. Ich bin ganz zufrieden damit wie das geklappt hat“, sagt der Ex–Landesligaspieler.

Neuer Co–Trainer Rene Recker

Auch probten Maurer und sein neuer Co–Trainer Rene Recker den Quasi–Ernstfall, denn zwei Leistungsträger der vergangenen Spielzeiten fallen längerfristig aus. Manuel Steinborn hat Probleme mit dem Schambein. „Ich rechne in diesem Kalenderjahr nicht mehr mit ihm“, sagt Maurer. Und Johannes Jäggle ist mit seinem Hausbau beschäftigt. Außerdem fällt der eine oder andere Stammspieler während der Saison urlaubsbedingt aus.

Auch deshalb probierte Maurer in den Tests einige Spieler auf anderen Positionen aus und gab Lukas Guth und Lukas Renz Einsatzzeit. „Die beiden haben ihre Sache gut gemacht. Lukas Guth habe ich auf der Abwehrposition von Manuel Steinborn gebracht. Aber natürlich brauchen die beiden noch Erfahrung“, sagt Steffen Maurer. Als Ziel hat er den Klassenerhalt ausgegeben.

Nur der Klassenerhalt zählt

„Nichts anderes. Ich denke, Mitte September sieht man schon, wo alle stehen. Ich habe den Jungs gesagt, die Punkte, die wir bis dahin holen, haben wir. Gegen wen, ist egal. Wir werden alles reinhauen“, sagt Maurer. „In der vergangenen Saison hatten wir zwei, drei Spiele mit schlechtem Niveau. Das dürfen wir uns in dieser Saison nicht leisten. Ich will die maximal mögliche Punktzahl holen.“

Denn auch Steffen Maurer weiß: Mit 14 Mannschaften und nur 26 Spieltagen wird das eine enge Kiste. In der Vorbereitung trainierte die Mannschaft dreimal, nach Saisonbeginn will er wieder auf zwei Einheiten reduzieren. „Wenn ich aber merke, dass es Defizite gibt, kann es sein, dass es auch eine dritte Einheit gibt“, verspricht er.