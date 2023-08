Zum Auftakt der neuen Saison bestreitet die SGM SC Blönried/SV Ebersbach gleich am Freitagabend ein Derby. Die Mannschaft des neuen Trainers Michael Fischer empfängt die SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler (Anpfiff: 18.30 Uhr, Ebersbach). Es ist quasi das Eröffnungsspiel einer Bezirksligasaison 2023/2024, die es in sich haben dürfte.

Lange Jahre bei der SG Aulendorf

Michael Fischer hat die Mannschaft in der Sommerpause übernommen. Nach dem Abschied von Florian Köhler, der sein Engagement nach vier Jahren beendete, war die Trainersituation bei Blönried/Ebersbach lange unklar, als die Verantwortlichen Fischer ansprachen und er zusagte. „Ich war des öfteren als Zuschauer bei der SG, habe die Mannschaft wiederholt spielen gesehen. Aber eigentlich wollte ich gar nichts mehr machen“, sagt Fischer, der bis zu diesem Zeitpunkt hauptsächlich als Trainer bei der SG Aulendorf (Jugend, 1. Mannschaft) tätig gewesen ist, zuletzt Trainer der U19 der SGA war. „Aber in den vergangenen fünf Jahren habe ich nichts mehr gemacht“, sagt Fischer.

Zahlreiche Spieler haben ihre Karriere beendet

Jetzt also die SG Blönried/Ebersbach. Seit acht Wochen ist die Mannschaft im Training. „Der Trainingsplan stand, bevor ich zur Mannschaft gestoßen bin“, sagt Fischer, doch dies sei ganz in Ordnung, auch weil der eine oder andere sich immer mal wieder in den Urlaub verabschiedete. „Die Jungs ziehen mit, wir haben eine gute Atmosphäre und natürlich ist es mein Ziel, dass die Mannschaft einen schönen, attraktiven Fußball spielt.“ Fischer wird die Mannschaft auch verjüngen müssen. Felix Weiß hat endgültig seine Karriere beendet, Fabian Weiß auch, auch Jan Pfundstein und Lukas Rehm stehen nicht mehr zur Verfügung.

Auch der „Boss“ pausiert

Marcel Gentner, bislang unumschränkter Boss auf dem Platz, tritt in der nächsten Zeit aus privaten Gründen kürzer. Und auch die beiden Innenverteidiger Tobias Eisele und Daniel Zinser stehen nicht zur Verfügung, da sie bauen beziehungsweise renovieren. Viel Arbeit für Michael Fischer, der die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr durcheinander wirbelte, Moritz Weiß in der Abwehrzentrale aufbot. Thomas Heydt rückte aus der U19 auf. „Thomas macht seine Sache richtig gut“, lobt Fischer.

Talente rücken bei der SGM nach

Talente wie Thomas Heydt und der schon seit zwei Spielzeiten in der ersten Mannschaft integrierte Emil Angerer sollen in die Lücken stoßen. „Ich habe zwei junge, talentierte Spieler.

„Dazu habe ich mit Hannes Bodenmüller einen externen neuen Spieler. Aber unser Ziel ist natürlich der Klassenerhalt“, sagt Michael Fischer weiter.