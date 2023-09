Seniorenbegegnung zeigt Film über Schultheateraufführung „Geschichten hinter der Geschichte“

(sz) „Geschichten hinter der Geschichte“ ist der Titel der nächsten Veranstaltung der ökumenischen Seniorenbegegnung am kommenden Dienstag, 19. September. Mary Gelder, die Mit–Initiatorin des Buchprojekts „Aus dem Grau der Kriegszeit — Geschichten hinter der Geschichte“ wird einen Film über die aus dem Buch entstandene Schultheateraufführung zeigen.

Auf 888 Seiten erinnern sich über 100 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen in ihren ganz persönlichen „Geschichten hinter der Geschichte“ an ihre oft schwere Kindheit und Jugend in den Kriegs– und Nachkriegsjahren, aber auch an den hoffnungsvollen Neubeginn.

Im Anschluss an die Präsentation der SLG–Trilogie am 25. Mai wurde unter der Regie von Michael Skuppin und der engagierten Co–Regisseurin Judith Dreyer vom Jungen Kunsthaus in der Stadthalle ein Theaterstück aufgeführt, das mit Sequenzen aus dieser schweren Zeit vor allem das Thema „Leben während der NS–Zeit“ einem breiten Publikum — besonders auch der jungen Generation — näher brachte, heißt es in der Pressemitteilung der Seniorenbegegnung.

Da damals nicht alle Senioren die Theateraufführung anschauen konnten, wird nun eine Filmaufzeichnung des Schülerforschungszentrums gezeigt. Die Veranstaltung der Seniorenbegegnung beginnt um 14 Uhr. Der Eintritt ist frei.