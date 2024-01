Zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen ist es im Laufe des Donnerstagabends im Kreis Sigmaringen gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Unter anderem kam gegen 20 Uhr ein 37-jähriger VW-Fahrer auf schneeglatter Fahrbahn auf der L 280 zwischen Hahnennest und Denkingen in einer Rechtskurve ins Schleudern, touchierte einen entgegenkommenden Mercedes und kam schließlich rechts im Straßengraben zum Stehen. Der Gesamtsachschaden wird hier auf rund 18.000 Euro geschätzt.

In Bad Saulgau stießen gegen 20.40 Uhr in der Hindenburgstraße zwei Autos zusammen, nachdem ein 20-jähriger VW-Fahrer aufgrund Winterglätte nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und einem von rechts kommenden 19-jährigen Autofahrer die Vorfahrt nahm. Hier entstand ein Gesamtsachschaden von rund 6.000 Euro.

Gegen 21 Uhr verlor in Pfullendorf ein 31-jähriger Seat-Fahrer in der Linkskurve beim Übergang von der Überlinger in die Otterswanger Straße bei Schneeglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam ins Schleudern und kollidierte sowohl mit einem Gartenzaun als auch mit einer Werbetafel. Der dadurch entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. In allen Fällen blieben die Beteiligten nach jetzigem Stand unverletzt.