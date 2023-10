Die Leistungsgruppe 2 der Schwimmer des TSV Bad Saulgau hat am 42. Ravensburger Sprintpokal teilgenommen. Es gab jede Menge persönlicher Bestzeiten, Medaillen und einen Erfolg in der Mannschaftswertung, in der Bad Saulgau Rang 13 von 21 Mannschaften belegte.

Für den „ältesten“ Schwimmer der Mannschaft, Elia Seifried (Jg. 2008), war es nach Krankheit und bedingt durch Schulwechsel der erste Wettkampf der Saison. Er kam nahe an seine Bestzeiten heran und punktete in der Staffel. Dominik Reiner schwamm zum ersten Mal über 100 Meter Brust (B) und schlug in 2:06,62 Minuten an. Über 50 Meter Rücken (R) erreichte er 55,75 Sekunden (PB = Persönliche Bestzeit).

Glück und Pech liegen nah beieinader

Alexa Cramer steigerte sich im Vergleich zu vergangener Woche in Konstanz um bis zu fünf Sekunden. Sie holte Gold über 100 Meter Lagen (L; 1:37,20 min). Auch Laureen Fuchs steigerte ihre Bestzeiten ‐ über 100 Meter Schmetterling (S) um 13 (1:53,31 min), über 100 Meter Rücken um vier (1:46,15 min) und über 100 Meter Freistil um zehn Sekunden (1:29,16 min). Nora Patricia Soko verbesserte durchweg ihre Zeiten (100 B: 1:44,18 min; 50 B: 45,91 Sek.; 100 S: 1:42,22 min).

Finn Macat und Finn Martin hatten in Ravensburg ein wenig Pech. Finn Macat verzählte sich bei den Bahnen und beendete seinen Wettkampf 50 Meter zu früh. Ärgerlich, denn trotz des Fehlers verfehlte er nur knapp seine Bestzeit. Danach schwamm er drei Bestzeiten (100 F: 1:12,52; vier Sekunden). Er brachte die 4x50-Meter-Rücken-Staffel in 42,21 Sekunden stark ins Rennen.

Finn Martin wurde zweimal disqualifiziert, wegen falscher Wende und Frühstarts. Doch mit einer extra Portion Motivation glänzte er auf den weiteren Strecken: (100 S: 1:47,43; ‐19 s besser; 200 F: Zeit bestätigt; 100 L: 1:33,57; ‐4 s; 100 F: 1:23,51; ‐7 s).

Ruppert-Brüder glänzen

Die Ruppert-Brüder setzten ihre Trainingsleistungen im Wettkampf sehr gut um: Robert Ruppert verbesserte sich auf den fünf 100-Meter-Strecken um zusammengerechnet 20 Sekunden; Erwin Ruppert war über 200 Meter Lagen sechs Sekunden schneller und bestätigte die 200-Meter-Freistil-Zeit.

Überflieger des Tages war Felix Gräble. Er blieb über 200 Meter Lagen erstmals unter drei Minuten (2:58,62). In 1:35,05 Minuten belegt er nun über 100 Meter Brust Platz eins in der Bad Saulgauer Bestenliste der Elfjährigen. Auf vier weiteren Lagen verbesserte er seine Zeiten um bis zu zehn Sekunden (S, L, R, F). In der Staffel (4x50m F; 32,70 s) verbesserte er sich um vier Sekunden.