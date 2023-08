Die Schwestern aus dem Kloster Hegne am Bodensee gestalten am Sonntag, 20. August, den Sonntagsgottesdienst um 10.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Johannes Baptist in Bad Saulgau spirituell und musikalisch. Der Gottesdienst befasst sich mit dem Leben und Wirken von Schwester Ulrika Nisch. Sie wurde am 1. November 1987 in Rom durch Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.