Umut Camkiran steigt wieder in den Ring. Am 13. April kämpft der 34 Jahre alte Deutsch-Türke - geboren und aufgewachsen in Bad Saulgau - im Rahmen der Bietigheimer Boxnacht in der EgeTrans-Arena, der Heimspielstätte des Eishockey-Klubs Bietigheim Steelers, um den CISBB (baltische und Balkanstaaten) nach Version des World Boxing Councils (WBC).

Camkiran wird der Hauptkämpfer der Veranstaltung in Bietigheim sein. „Das wird eine tolle Veranstaltung, vor wahrscheinlich mehr als dreieinhalbtausend Zuschauern“, verspricht Camkiran, der sich hörbar auf den Kampf und das gesamte Event freut.

Starke Rückkehr nach Hause im Dezember

Gerade mal acht Wochen ist es her, da holte sich Camkiran - Kampfname: „Real“ - den Asian-Continental-Gürtels nach Version des World Boxing Councils (WBC) im Schwergewicht. In der Bad Saulgauer Stadthalle knockte er - bei seiner Rückkehr nach Bad Saulgau - den Münchener Edi Delibaltaoglu nach 1:11 Minuten in der dritten Runde aus.

Triumphal feierte Camkiran, den seine Fans auch den „anatolischen Löwen“ nennen, seinen 20. Sieg im 20. Profikampf. Für den in Ravensburg lebenden, dreifachen Familienvater Camkiran, der kommende Woche 35 Jahre alt wird, war der neunzehnte vorzeitige Erfolg.

Erstes Trainingslager im Bayerischen Wald

Jetzt also der nächste Schritt in Richtung noch höherer Weihen. Die Pause war kurz. Denn bereits seit rund vier Wochen ist Umut Camkiran wieder im Training. Die ersten drei Wochen ging es in den Bayerischen Wald. „Bei Sepp Maurer haben wir die Grundlagen in Kraft, Ausdauer und Fitness gelegt“, erzählt Camkiran von den ersten, anstrengenden Wochen bei seinem Fitnesstrainer, Freund und Wegbegleiter.

Maurer betreibt die Sportschule „Kinema“, kommt eigentlich aus dem Motocross und aus dem Skisport, war selbst jahrzehntelang erfolgreich im Kraftsport und gibt inzwischen seine Erfahrungen als ausgebildeter Trainer im Kraft- Ausdauer-Bereich in seiner eigenen Sportschule im Bayerischen Wald an Sportler aus den unterschiedlichsten Bereichen (Boxen, Kraftsport, Motorsport, Triathlon) weiter (Buch: „Made in hell“, eine Mischung aus Autobiografie und Einblick in seine Trainingsphilosophie).

Acht Wochen harte Boxarbeit in Malaga

„Seit einer Woche bin ich nun in Malaga und arbeite mit meinem Trainer Antonio Postigo am Boxerischen. Viel Pratzenarbeit, Laufen, Boxen, Taktik. Ich bin noch weitere sieben Wochen hier. Dann kommt demnächst auch mein Sparringspartner Victor Daniel, ebenfalls ein sehr starker Schwergewichtsboxer“, sagt Camkiran und gibt einen Einblick in Dauer und Intensität des Trainingslagers.

Immer wieder lässt er dabei auch die Öffentlichkeit in seinen Instagramposts teilhaben. „Die Vorbereitung läuft sehr gut, ich freue mich darauf, wieder zu kämpfen“, sagt Umut Camkiran.

Gegner ist noch offen

Noch nicht in trockenen Tüchern ist, wer der Gegner Camkirans im Hauptkampf des Abends sein wird. „Die Verhandlungen laufen derzeit“, sagt Camkiran. Er gehe davon aus, dass die Verträge demnächst unterschrieben werden. Wunschgegner des Veranstalters vor Ort in Bietigheim soll der Albaner Nelson Hysa sein.

Der 39-Jährige gehört nach Version der WBC zu den besten 40 Schwergewichtlern der Welt, und ist - wie Camkiran - noch ungeschlagen (14 Siege, zwölf durch K.o.). „Nein, mein Gegner steht noch nicht fest“, sagt aber Camkiran, der nach seinem Erfolg gegen Delibaltaoglu auf den unabhängigen Ranglisten zu den besten 80 Faustkämpfern der Welt gehört, gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“.

Rahmenprogramm kann sich sehen lassen

Insgesamt zehn Kämpfe sind am 13. April im Ellental geplant, darunter der Kampf des albanischstämmigen US-Amerikaners Ermal Hadribeaj, dessen Gegner im Superweltergewicht bis 69,9 Kilogramm auch noch offen ist.

Auch ein Lokalmatador ist mit von der Partie: Drilon Rama aus Illingen. Der frühere Jugend-Kickbox-Weltmeister, der unter Trainer Achim Böhme beim MBC Ludwigsburg trainiert, bestreitet im Supermittelgewicht seinen dritten Profikampf.

Der Vorverkauf für die 1. Bietigheimer Boxnacht am 13. April beginnt nach Veranstalterangaben Anfang Februar. Karten gibt es dann bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen.