Eine schlimme Verletzung von Christian Münz hat das Landesliga-Heimspiel des TSV Riedlingen gegen Olympia Laupheim (0:2) überschattet. Der linke Verteidiger der Rothosen zog sich bei einem Zusammenprall im eigenen Starfraum einen Schein- und Wadenbeinbruch zu und wurde bereits in der Nacht zum Sonntag operiert. Alle Parteien verständigten sich darauf, das Spiel nach einer langen Unterbrechung nicht mehr fortzusetzen.

Riedlingen muss früh auswechseln

Das Spiel stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Fabian Ragg konnte wegen einer Grippe gar nicht spielen, Raphael Sontheimer, Tobias Trenz und David Striegel spielten grippegeschwächt, Sontheimer (22.) und Trenz (41.) mussten früh die Segel streichen und wurden ausgewechselt. Trotzdem gehörten die ersten 15 Minuten klar den Rothosen. Sie liefen die Gäste früh an und kamen so in aussichtsreiche Positionen. Die beste Chance hatte noch Tobias Trenz, der aber aus spitzem Winkel an Laupheims Torhüter scheiterte (10.).

In nur zwei Minuten fallen die Tore

Bereits nach 22 Minuten musste Spielertrainer Sontheimer ausgepowert vom Platz, für ihn übernahm Tobias Widmer. In dieser Phase kippte das Spiel und Laupheim kam immer besser in die Zweikämpfe und ins Spiel. Ein langer Diagonalball verpasste Ludwig nur, dann rettete Stefan Hermanutz nach einem Kopfball aus Nahdistanz. Unglücklich für die Rothosen fiel der Laupheimer Führungstreffer: Von der rechten Seite wollte Schacher den Ball scharf nach innen spielen, das Spielgerät rutschte ihm aber so über den Spann, dass es im langen Eck einschlug - 0:1 (41.). Nur zwei Minuten später erhöhte Ludwig nach einer Ecke per Kopf (43.).

Schockmoment im Donaustadion

Die Rothosen kamen energisch aus der Pause, konnten sich aber nicht mehr entscheidend in Szene setzen. Laupheim stand kompakt und hatte in manchen Situationen auch das Glück auf seiner Seite. In der 70. Minute kam es zur verhängnisvollen Situation im TSV-Strafraum, in deren Zug Münz sich so schwer verletzte. Der gut leitende Schiedsrichter Hillebrand entschied auf Elfmeter, doch selbst die Laupheimer befanden, dass man den Elfmeter nicht hätte geben müssen. Fair-Play nach der langen Unterbrechung: Der Laupheimer Schütze schob den Ball in die Hände von Hermanutz. Danach beendeten die beiden Mannschaften und der Schiedsrichter nach Beratung mit dem Beobachter vom WFV die Partie. Das Spiel wird mit dem Ergebnis zur Zeit des Abbruchs gewertet.

TSV Riedlingen - FV Ol. Laupheim 0:2 (0:2). - TSV: Hermanutz – A. Altergot A. Fauler, Sontheimer (22. Widmer), Münz – Stöhr, Striegel - Siefert, Schoppenhauer, Trenz (42. Klimask) - D. Altergot. - OL: Hafner - Tenea (32. Engel), Crnov, Haug, Doan, Schrode, Ludwig, Schacher, Jelica, Puskaric (55. Mignemi), Strähle. - Z.: 222. - SR: Michael Hillebrand (Friedrichshafen)