Sie ist am Gompiga Donnschtig zu sehen und vor allem zu hören: Die Big-Band Cosa Nostra aus der Schweiz, die in den Straßen und Kneipen die Stimmung mit ihrer Fasnetsmusik aufheizen wird. Dass die rund 20 Musiker Station in Bad Saulgau machen, ist auf eine Begegnung beim Karneval in Köln mit Narren der Dorauszunft Saulgau zurückzuführen.

Die Ehrenzunfträte Stefan Wetzel, Jürgen Herrmann und Ralph Sigmund sowie die beiden Riedhutzeln Walter de Vittorio und Frank Litschgi haben am Gompiga Donnschtig 2023 ausnahmsweise ihre Tradition gebrochen und sind einer Einladung zur Weiberfastnacht nach Köln gefolgt. Für Stefan Wetzel war es das erste und letzte Mal, dass er beim Karneval in Köln dabei war. „Karneval ist nicht mit unserer Fasnet zu vergleichen. Nachdem ich dort war, weiß ich umso mehr, welchen Schatz wir hier haben.“ Aber der Ausflug nach Köln hatte sich dennoch gelohnt. Denn die Bad Saulgauer Narrengruppe traf zufällig in einer Brauereigaststätte die Band Cosa Nostra, die begeisternd Musik spielte. „Ihre Musik passt ideal zu unserer Fasnet“, sagt Stefan Wetzel.

Die Bad Saulgauer waren hin und weg vom Repertoire der Musiker, lernten sie näher kennen und fragten nach, ob sie denn Lust hätten, an der Fasnet 2024 nach Bad Saulgau zu kommen. Sie haben Lust und auch Zeit, denn in ihrer Heimatstadt Baar beginnt die Fastnacht erst zwei Tage später als in der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Mit Roman Fallegger, dem musikalischen Leiter von Cosa Nostra, blieb Stefan Wetzel ständig in Kontakt. Seit Wochen steht fest: Cosa Nostra stattet der Bad Saulgauer Fasnet einen Besuch ab.

„Die Musiker fahren am Donnerstagmorgen um 5.30 Uhr los, um rechtzeitig bei der Schülerbefreiung hier zu sein“, sagt Stefan Wetzel, der für die Band Zimmer im Hotel Kleber Post gebucht hat. Auftritte in Deutschland sind für die Band indes nichts Neues. Sie war nicht nur in Köln, sondern schon in Düsseldorf, nun also in Bad Saulgau. Und die Band tritt bei größeren Veranstaltungen, bei Geburtstagsfeiern und Hochzeiten auf, weil ihr musikalisches Können außer Frage steht.

Die Band Cosa Nostra wurde in den späten 1980er-Jahren gegründet. Ihre Name wurde als alten Mafia-Filmen hergeleitet, weshalb die Mitglieder einen schwarzen Nadelstreifenanzug mit Krawatte und einen Hut trugen. Mittlerweile sind die Männer älter und die Outfits schriller und bunter geworden. An ihrer Grundidee hielten die Musiker jedoch fest. Neben bekannten deutschen Karnevalhits spielen die Musiker in Gaststätten, in Sälen und auf öffentlichen Plätzen böhmische Polkas, traditionelle Lieder aus der Schweiz, Schlager- und Popsongs und sogar klassische Stücke. „Wir sind im positiven Sinne ein kakophonisches Kraftwerk, bei der man die Freude am gemeinsamen Musizieren hört und spürt“, sagt Roman Fallegger über Cosa Nostra.

Genau diesen Effekt erhofft sich Stefan Wetzel von der Big-Band, die am Gompiga Donnschtig unterwegs sein wird und abends in den Kneipen ihre musikalischen Beiträge zu Gehör bringt. „Das sind Vollblutmusiker auf höchstem Niveau“, ergänzt Stefan Wetzel, der sich auf den Besuch freut, weil er überzeugt davon ist, dass Cosa Nostra die Bad Saulgauer Fasnet musikalisch aufwerten werde.

Wetzel macht sich indes Gedanken über ein Rahmenprogramm an Fasnetsfreitag, bevor Cosa Nostra am Samstagmorgen die Instrumente wieder einpackt und in die Schweiz abreist, wo die nächsten Auftritte bevorstehen. Das Gastspiel in Bad Saulgau soll in guter Erinnerung behalten werden.