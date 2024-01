Bad Saulgau

Schulung zur Prävention von sexuellem Missbrauch

Engagierte in der Nachbarschaftshilfe sind oft in persönlich engem Kontakt mit älteren, pflegebedürftigen und oft auch dementen, schutzbefohlenen Personen. Dabei gelte es immer wieder, die passende Form von Nähe und Distanz zwischen Helfer und unterstützter Person auszuloten und körperliche, non-verbale oder verbale Grenzüberschreitungen beiderseitig zu verhindern, schreibt die Caritas Biberach-Saulgau in einer Pressemitteilung.

