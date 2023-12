Schüler der Willi-Burth-Schule werden für besonders gute Noten geehrt

Am 18. Dezember hat die zentrale Abschlussveranstaltung der Winterprüfung 2023 der Willi-Burth-Schule stattgefunden. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter, Henning Schmidt-Beyrich, führte der für die Ausbildung zuständige Abteilungsleiter Volkmar Haberbosch durch die Veranstaltung.

In seiner Ansprache ging er auf die „Generation Z“ und die anstehenden beruflichen Herausforderungen ein. Die Abteilungsleiterin Elke Finke stellte anschließend verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten an der Willi-Burth-Schule vor. Bevor die Gruppenfotos gemacht wurden, erhielten die Schülerinnen und Schüler ihre Zeugnisse sowie Preise und Belobigungen für die herausragenden Leistungen. Musikalisch begleitet wurde die Abschlussfeier durch die beiden Schülerinnen Alina Epp und Marie-Claire Sterk (beide Klasse TG12).

Die Preisträger sind Emil Faber mit einer Durchschnittsnote von 1,2 (Feinwerkmechaniker, Fürst Laser- & Edelstahltechnik GmbH in Ostrach), Nils Grootherder mit einer Durchschnittsnote von 1,3 (Industriemechaniker, Maschinenbau Riebsamen GmbH & Co. KG in Allmannsweiler), Johannes Schröter mit einer Durchschnittsnote von 1,3 (Maschinen- & Anlagenführer, Schlösser GmbH & Co. KG in Mengen) und Elena Jerg mit einer Durchschnittsnote von 1,4 (Werkzeugmechanikerin, Geberit Vertriebs GmbH in Pfullendorf).

Belobigungen erhielten Gina Marie Acar mit einer Durchschnittsnote von 1,7 (Friseurin, Frisursalon New Hair in Hohentengen), Gabriel Mayer mit einer Durchschnittsnote von 1,8 (Kraftfahrzeugmechatroniker, Autohaus Eberhard Uhl GmbH in Bad Saulgau) und Felix Restle mit einer Durchschnittsnote von 2,0 (Industriemechaniker, Kramer-Werke GmbH in Pfullendorf).