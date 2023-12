Ihrem Ärger über die Sparpläne der Ampel-Regierung wollten Landwirte aus der Region Luft machen und mit Schleppern durch Bad Saulgau ziehen. Dem Protest haben sich weitere Branchen angeschlossen. Denn nicht nur gestrichene Kürzungen beim Agrardiesel regen die Teilnehmer auf.

Angeführt von der Polizei fuhr die Kolonne mit rund 320 Fahrzeugen gegen 17.10 Uhr vom Thermalbad in Richtung Innenstadt los. Organisiert hat den Protest Reinhold Kettnaker aus Fulgenstadt, vorab alles mit Stadtverwaltung und Polizei abgestimmt. „Wir wollen keinen Ärger machen, aber ein Zeichen setzen“, sagte Kettnaker.

Kein Durchkommen

Das ist den Teilnehmern gelungen. Vom Thermalbad ging es durch den Gänsbühltunnel und über das Baywa-Gelände zum Zwischenstopp bei der Firma Claas. Dadurch war im Feierabendverkehr am Saulgauer Loch und dem Paradies-Kreisverkehr kaum ein Durchkommen mehr für andere Fahrzeuge.

„Ich bin überwältigt“, sagte Kettnaker als der Zustrom an Fahrzeugen auch eine halbe Stunde später noch kein Ende nahm. Mit 50 bis 100 Teilnehmern hatte er gerechnet. Da deutlich mehr kamen, entschieden die Ordnungshüter spontan, dass die Schlepper bis zur Kreuzung am Aldi vorfahren dürfen. Teilweise standen sie in Dreierreihen auf der Altshauser Straße, wer in die Innenstadt wollte, musste in Richtung Umgehungsstraße abbiegen.

Forderung von Claas-Geschäftsführer

Zum Zwischenstopp bei Claas versammelten sich nicht nur Teilnehmer der Demonstration, sondern auch Zuschauer. Neben Kettnaker ergriff Uli Nickol, Geschäftsführer von Claas in Bad Saulgau, das Wort, forderte die Politik auf, in der Europäischen Union für einheitliche Wettbewerbsregeln zu sorgen.

Anschließend zog die Kolonne weiter in Richtung Möbel Braun, über die Eisenbahnbrücke, Platz- und Kaiserstraße zur Innenstadt bis zum Festplatz, wo die Demo sich auflöste.

Anlass für den Protest in Bad Saulgau war wie bei vorherigen Aktionen bundesweit vor allem die Entscheidung der Ampel-Regierung, den Landwirten Steuererleichterungen zu streichen. Das würde zum Beispiel das Aus für den günstigen Agrardiesel bedeuten, der vom Staat bislang mit 21 Cent pro Liter bezuschusst wird.

„Im Jahr fehlen mir damit bis zu 7000 Euro“, sagt Landwirt Kettnaker. Was viele Verbraucher nicht wüssten: Dabei gehe es nicht um Diesel, der auf der Straße, sondern bei der Arbeit auf dem Feld verfahren würde.

Kritik an höherer Maut

Aber nicht nur das Thema Agrardiesel sorgt für Unmut. Die steigenden Kosten für die Maut treffen auch weitere Branchen. Johannes Müller aus Mieterkingen kümmert sich mit zwei Fahrzeugen um die Lieferung der Milch vom Hof in die Molkerei. Bislang zahlt er pro Monat rund 3000 Euro an Maut, im kommenden Jahr werden es monatlich rund 5100 Euro sein. „Die Verbraucher werden das dann vermutlich schon bald bei den Preisen für Butter und Käse spüren“, sagt der Landwirt.

Weiteres Ärgernis: Der Wegfall des sogenannten grünen Kennzeichens, das den Fahrzeugen Steuerfreiheit gewährte. Die Folgen dafür summieren sich vor allem für Lohnunternehmer wie Manfred Stumpp aus Hochberg mit einem großen Fuhrpark. Mit rund 25.000 Euro Mehrbelastung im Jahr rechnet er durch die künftig anfallende Kfz-Steuer.

Als Konsequenz der Ampel-Sparpläne rechnet Kettnaker mit einer weiteren Reduzierung der landwirtschaftlichen Betriebe. „Mit so einer Politik werden allen Betrieben Mittel für Investitionen genommen. Aber manche werden sich zur Aufgabe entscheiden, weil sich die Arbeit gar nicht mehr rechnet“, sagt Kettnaker.

Weitere Aktionen folgen

Die Demo vom Donnerstagabend dürfte nicht die letzte gewesen sein. Bei der Kundgebung bei Claas kündigte Initiator Kettnaker an, dass ab 8. Januar weitere folgen, wenn die Politik bis dahin nicht reagiert. „Und zwar in einer verschärften Form wie es das Land noch nie gesehen hat“, sagte der Landwirt.