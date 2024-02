Das erste Schulhalbjahr ist vorbei. Die Bad Saulgauer Schüler bekommen ihre Halbjahresinformationen ausgeteilt. Was sollen Eltern machen, wenn ihr Kind schlechte Noten mit nach Hause bringt. Unsere Redaktion hat beim Studienkreis Bad Saulgau und dessen Pressesprecher Thomas Momotow nachgehakt.

Warum gibt es überhaupt die Halbjahresinformation, Herr Momotow?

Halbjahreszeugnisse haben den Sinn, Schülern und Eltern einen Überblick über den Lernstand des Kindes zu geben. Es soll Aufschluss darüber geben, ob das Schuljahresziel mühelos erreicht werden kann oder ob das Kind in einzelnen Fächern Hilfe benötigt.

Im besten Fall hat das Zeugnis auf Schüler einen motivierenden Effekt, um sich im zweiten Halbjahr zu verbessern.

Wie wichtig ist die Halbjahresinformation?

Das Halbjahreszeugnis ist eine Zwischeninformation im Hinblick auf das Schuljahresziel. Es gibt Hinweise, worauf sich die Schüler im zweiten Halbjahr besonders fokussieren sollten. Wer sich am Anfang des Jahres für ein Praktikum oder eine Ausbildung bewerben will, braucht in der Regel sein Halbjahreszeugnis.

Zwei Fünfer, zwei Vierer: Trauen sich oft Schüler nicht, ihren Eltern das Zeugnis zu zeigen?

Das kommt leider vor. Wichtig ist, dass Eltern sich schon vor dem Halbjahreszeugnis auf dem Laufenden halten lassen, wie das Kind in der Schule steht und im Gespräch mit dem Kind und den Lehrkräften sind.

Das Kind bringt also schlechte Noten mit nach Hause. Was sollen Eltern tun?

Wichtig ist, von spontanen Reaktionen wie Schimpfen, Vorwürfen und Strafen abzusehen. Besser gemeinsam mit dem Kind die Ursachen herausfinden und entsprechende Maßnahmen treffen. Denn schlechte Noten können ganz unterschiedliche Ursachen haben.

Und umgekehrt. Sollen Schüler mit guten Noten belohnt werden?

Man kann als Eltern für ein Zeugnis durchaus belohnen. Aber im Mittelpunkt sollte dabei die Anstrengung des Kindes stehen, nicht die Noten an sich. Eine gemeinsame Unternehmung ist dabei eine schönere Belohnung als Geld.

Zurück zu den schlechten Noten. Was rät der Studienkreis den Eltern?

Die Eltern sollten sich vor Augen halten, wie sie sich selbst als Schüler gefühlt haben, wenn die Noten schlecht waren, und dass ihr Kind sich wahrscheinlich selbst sehr unwohl fühlt mit einem schlechten Zeugnis.

Wichtig ist, mit dem Kind realistische, erreichbare Ziele zu vereinbaren. Sich zum Beispiel bei mehreren schlechten Noten auf ein oder zwei Fächer zu konzentrieren als auf alle.

Und nicht zu erwarten, dass aus einer Fünf in kurzer Zeit eine Zwei werden muss. Auch für kleine Fortschritte und Anstrengungen ein Lob aussprechen. Allerdings das Kind auch beim Wort nehmen, wenn Vereinbarungen gemeinsam getroffen wurden.

Was ist außerdem die Aufgabe des Studienkreises?

Im Studienkreis geht es nicht nur darum, dem Kind beim aktuellen Stoff zu helfen und auf die nächste Arbeit vorzubereiten. Oft gibt es große Lücken, die das Kind schon lange mit sich herumträgt. Die gilt es systematisch aufzuarbeiten, denn sie erschweren das Verständnis des folgenden Stoffs.

Auch wissen viele Kinder und Jugendliche nicht, wie sie richtig lernen können. Auch hier hilft der Studienkreis, indem er Lernstrategien vermittelt. Ziel ist, dass die Schüler selbstständig lernen können.

Und was sollte man auf keinen Fall tun?

Wichtige Aufgaben zu lange vor sich her schieben. Zu spät Hilfe suchen. Vor Prüfungen und Arbeiten zu spät mit dem Lernen beginnen. Wiederholungen des zu lernenden Stoffs nicht einplanen.