Es zieht höchstwahrscheinlich Leben ein ins Bad Saulgauer Krankenhaus, das vor einem Jahr von der SRH (Stiftung Rehabilitation Heidelberg) aus betriebswirtschaftlichen Gründen geschlossen wurde: Bürgermeisterin Doris Schröter teilte in einem Pressegespräch mit, dass der Altbau des Areals von mehreren Nutzern der Gesundheitsbranche gemietet werden soll.

Gemeinderat stimmt zu

Kurz vor der Vertragsunterzeichnung ist unter anderem eine Praxis für Schlafmedizin. Weitere Nutzer stehen ebenfalls in den Startlöchern. Der Gemeinderat stimmte in nicht-öffentlicher Sitzung den geplanten Nachnutzungen und damit der Entwicklung des Krankenhausareals zu.

Im Sommer dieses Jahres hatte die Verwaltung mit den SRH-Kliniken Landkreis Sigmaringen einen Optionskaufvertrag mit Benennungsrecht abgeschlossen, wonach die Stadt selbst entscheiden kann, wer die Immobilie erwerben kann. Der Stadt ist dieser Optionskaufvertrag deshalb wichtig, damit auf dem Areal keine Fehlnutzungen durch Dritte erfolgen. Stattdessen verfolgt die Stadt das Ziel eines Generationen- und Medizinparks. Sollte es der Stadt bis 1. September 2024 nicht gelingen, einen Investor zu finden, muss sie selbst die Immobilie erwerben.

Ausschreibung erfolgt nächste Woche

Dass nun erste Mieter den Altbau nutzen wollen, „macht die Sache für uns etwas leichter“, sagt Stadtbaumeister Roland Schmidt. Und auch Bürgermeisterin Doris Schröter ist optimistisch, „dass wir einen Investor finden, weil das Gebäude sehr interessant und der Standort attraktiv ist“. Nächste Woche erfolgt die Ausschreibung für potenzielle Investoren.

In den vergangenen Wochen führte die Verwaltung mit einer Reihe von möglichen Nutzern Gespräche und besichtigte mit ihnen den Altbau des Krankenhauses. „Wir gehen davon aus, dass sich im allergrößten Teil des Altbaus bereits in den kommenden Monaten Ärzte und Medizindienstleister niederlassen“, so Doris Schröter. Daher sollen in Kürze die Mietverträge unterschrieben werden.

Es gibt bereits einen Belegungsplan

Konkretes Interesse als Mieter haben demnach eine Praxis für Schlafmedizin, die zuvor am Krankenhaus in Pfullendorf war, sowie weitere Praxen aus den Bereichen Osteopathie, Physiotherapie, Kinder- und Jugendpsychologie und Allgemeinmedizin. Ein räumlicher Belegungsplan existiert bereits. Die Ärzte und Medizindienstleister haben zudem die Garantie erhalten, auch dann im Altbau bleiben zu können, wenn ein Investor gefunden wird.

Der Einzug der Nutzer könnte zügig über die Bühne gehen, weil die Räume trotz des Alters des Gebäudes noch gut in Schuss und daher für medizinische Nutzungen geeignet sind. Großartige Investitionen wären daher ‐ abgesehen von einigen Schönheitsreparaturen ‐ nicht nötig.

Orientierung an der Innenstadt

Der Verwaltung betont in diesem Zusammenhang auch, dass es der Stadt nicht darum gehe, mit subventionierten Räumlichkeiten in Konkurrenz zu den etablierten Praxisstandorten in der Innenstadt zu treten. „Wir werden die Innenstadt nicht kannibalisieren, sondern uns bei den Mietpreisen an der Innenstadt orientieren“, ergänzt Roland Schmidt. Vielmehr soll das Krankenhaus erweiterungswilligen Medizinern überhaupt die Möglichkeit geben, eine Raumoption am Standort Bad Saulgau anzubieten.