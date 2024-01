Nach knapp zwei Jahrzehnten als Obmann der Schiedsrichtergruppe (SRG) Saulgau hört Anton Guth (61) auf. Die Jahreshauptversammlung am Freitagabend in Friedberg ist seine letzte als in dieser Funktion. „Ich war 18 Jahre lang Obmann, saß 34 Jahre im Ausschuss und neun Jahre lang Bezirksobmann“, fasst Guth die blanken Zahlen zusammen.

Ein Full-Time-Job

Doch eigentlich war es weit mehr als das. In Guths Amtszeit fielen die Umstellung auf die elektronische Spieleinteilung, aber auch zwei große Jubiläen der Schiedsrichtergruppe inklusive der dazugehörigen Festschriften. „Das waren tolle Veranstaltungen. In die Festschriften schaue ich gerne rein und erinnere mich“, sagt Guth. Vor allem an das gute Teamwork, die Kameradschaft.

Doch auch so mancher Stein lag im Weg. Nachwuchsgewinnung und Erhalt der Schiedsrichter sind Dauerthema - nicht nur in der Gruppe Saulgau. Auch Talente nach oben zu führen lag Guth immer am Herzen. „Daran wirst du als Gruppe beim Verband gemessen. Die Neulinge waren mir aber insgesamt immer wichtig. Ich war immer bei der ersten Spielleitung dabei“, sagt Guth.

Obmann zu sein war ein „Full-Time-Job. 52 Wochen im Jahr. Aber ich habe es gerne gemacht“, sagt Guth, den auch private Schicksalsschläge nicht von seinem Hobby abbrachten.

Einteilung war aufwändig

Besonders herausfordernd sei ihm die Zeit in Erinnerung, als die Einteilung der Schiedsrichter - also die Entscheidung, welcher Schiedsrichter welches Spiel leitet - noch durch Guth als Einteiler händisch erfolgte. Endlos lange Listen in einem eigens dafür hergerichteten Raum in Guths Haus in Riedlingen, spezielle Kästchen, um den Überblick zu behalten. Briefe gingen an den Schulungen raus, die Referees mussten die Spiele - verkürzt formuliert - bestätigen. „Ich saß oft bis nachts um eins da. Am nächsten Morgen ging es wieder raus...“, erzählt der Schiri-Chef von kurzen Nächten. Denn einen „Brotjob“ bei der Post hatte Guth ja auch noch.

Austausch mit anderen Funktionären

Eine Erleichterung war die elektronische Umstellung vor knapp zwei Jahrzehnten erst mit der Zeit. „Den ersten Schiedsrichter, den ich elektronisch für ein Spiel eingeteilt habe, war Lothar Müller“, sagt Guth und lacht. „Die Umstellung hat uns einige schlaflose Nächte bereitet.“ Aber letztlich lief alles glatt, auch weil Guth engen Austausch mit beispielsweise dem Bodensee-Vorsitzenden Nuri Saltik oder Helmut Geyer, unter anderem Obmann im Süddeutschen Fußball-Verband, pflegte.

Spitzenschiedsrichter als Aushängeschilder

Obmann zu sein war auch das Spagat zwischen Spitzenschiedsrichtern gerecht zu werden und der Basis. „Ein Höhepunkt war für mich natürlich, wenn ein Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin aufgestiegen ist“, sagt Guth. Namen wie Gaetano Falcicchio, Tobias Huthmacher oder Mario Doser, um nur einige zu nennen, fallen. „Wenn sie irgendwo eingeteilt sind, ist es mir immer wichtig zu erfahren, wie es gelaufen ist. Ich habe ihnen Glück gewünscht und wenn sie von ihrer Tour zurück waren, sollten sie mich benachrichtigen. Der Kontakt und der enge Austausch waren mir immer wichtig.“

Alle Schiedsrichter sind wichtig

„Wichtig sind mir aber auch die Schiedsrichter an der Basis. Jeder kann seinen Beitrag leisten“, unterstreicht Guth. Der Referee, der am Sonntag ein Reservespiel pfeift, sei ihm genauso wichtig wie ein Unparteiischer an der Schwelle zum Profifußball. „Viele leisten ihren Beitrag. Und die Schiedsrichtergruppe ist auch nicht Anton Guth. Einer muss halt vorausgehen. Aber wichtig sind alle“, sagt er. So sei es ihm immer wichtig gewesen, die Kameraden zu schützen. „Ich habe mich immer vor sie gestellt.“ Auf der anderen Seite habe er sich auch mal erlaubt, intern zu kritisieren, wenn etwas nicht rund gelaufen sei.“

Nachwuchsproblem bleibt bestehen

Seinem Nachfolger drängt sich Guth nicht auf. „Der neue Obmann und sein Ausschuss sollen ruhig neue Wege beschreiten. Wenn ich gefragt werde, stehe ich mit Rat zur Seite“, sagt Guth, der sich aber nicht einmischen wird. „Florian ist seit 21 Jahren Schiedsrichter, er sitzt seit neun Jahren im Ausschuss, seit eineinhalb Jahren steht er als mein designierter Nachfolger fest“, sagt Guth über den designierten „Neuen“, den er in den vergangenen eineinhalb Jahren ins Tagesgeschäft eingebunden hat. „Mir war die offene Kommunikation wichtig“, sagt Guth.

Eine Sache werden auch Guths Nachfolger nicht auf Anhieb lösen: das Nachwuchsproblem. „Die Neulingskurse waren mir immer ein Anliegen. Dafür habe ich gekämpft“, sagt Guth. „Entscheidend ist, dass die Vereine gezielt auf geeignete Kandidaten zugehen. Der persönliche Kontakt ist entscheidend. Guth würde sich - sofern gefragt - gerne weiter dieser Aufgabe mit widmen.

Umgangston stört Guth

Auch der Umgang mit den Schiedsrichtern breitet dem Familienmenschen Anton Guth - seit kurzem ist er Opa - Sorgen. Selbst mit Leib und Seele Schiedsrichter (für die Gruppe Saulgau hat er fast 2000 Spiele geleitet) hat der 61-Jährige Verständnis dafür, dass viele angesichts des herrschenden Umgangstons auf den Plätzen nach kurzer Zeit wieder aufhören.

Guth widmet sich der Familie

Auch deshalb hält er die mögliche Wiedereinführung der Zeitstrafe für durchaus plausibel. Kritischer sieht er die angedachte Regel, dass nur noch der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Ähnlich wie im Rugby. „Oft ist mein Problembär auf dem Feld gar nicht der Kapitän. Und mit einem Problembären muss ich sprechen, schon um ihm zu signalisieren: Entweder du gehst meinen Weg oder ...“, sagt Guth.

Doch die Umsetzung dieser beiden neuen Richtlinien liegt dann nicht mehr in der Hand Guths. Er werde in Zukunft noch beobachten, wenn er angefordert werde, coachen. Ansonsten will sich Guth zurückhalten. Und Zeit mit Frau und Familie verbringen, dem Sohn beim Bauen helfen. Ohne sich darüber Gedanken machen zu müssen, wer am kommenden Wochenende welches Spiel pfeift.

Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe Saulgau am Freitag, 12. Januar, 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg.