Schildbürger biegen in die Zielgerade ein und feiern im Franziskaner

Im Herbst 2022 hat eine Gruppe von Bad Saulgauern die „Schildbürger-Franziskaner GbR“ gegründet, um die einzigartige Schildersammlung und die historischen Gegenstände zu bewahren, die der legendäre Franzis-Wirt Hans Dangel nach seinem Tod hinterlassen hat. Die Franziskaner-Schildbürger GbR erwirbt die Schilder und Gegenstände des Biercafés Franziskaner und überlässt diese unentgeltlich dem jeweiligen Pächter. Jeder kann für jeweils 50 Euro Anteile zeichnen und somit Schildbürger und Miteigentümer des Kulturschatzes werden. Dies teilt die Gruppe mit.

Über das vergangene Jahr haben viele Bürgerinnen und Bürger bereits Anteile gezeichnet und so sind schon fast drei Viertel der anvisierten Summe zum Erwerb der Schilder beisammen. Die Schildbürger Franziskaner GbR biegt also auf die Zielgerade ein, wer noch Anteile zeichnen will sollte dies zeitnah tun.

Am heutigen Freitag, 22. Dezember, treffen sich die Schildbürger ab 19.30 Uhr im Franziskaner und informieren über den aktuellen Stand sowie die geplanten nächsten Schritte. Und natürlich wird auch das bisher erreichte gefeiert, bei Live Musik und einem Fässchen Freibier. Eingeladen sind selbstverständlich auch all jene, die noch Schildbürger werden wollen. An diesem Abend besteht Gelegenheit dazu. Es können Anteile gezeichnet werden, heißt es in der Mitteilung, und sie seien das ideale Weihnachtsgeschenk: Saulgauer Kultur verschenken und bewahren.