Die Schiedsrichtergruppe Saulgau richtet auch im Jahr 2024 einen Neulingskurs aus. Wie seit einiger Zeit üblich, findet der Kurs in Form eines Hybridkurses statt, das heißt Unterrichtseinheiten finden sowohl online als auch in Präsenz statt.

„Wir sind dringend auf der Suche nach Nachwuchs, da wir einige Jugend- und Reservespiele nicht mehr besetzen können“, schreibt Obmann Anton Guth in einer Mitteilung. „Oftmals sind unsere Schiedsrichterkameraden an diesen Wochenendtagen durchgehend im Einsatz“, das sei auf Dauer nicht tragbar. Er schreibt weiter: „Wir sind dringend auf der Suche nach Teilnehmern und Teilnehmerinnen, die an diesen Tagen ‐ Freitag, Samstag oder Sonntag ‐ für uns zur Verfügung stehen können. Gerade an diesen Tagen finden die meisten Spiele statt.“

Besuch von Bundesligaspielen als Streitthema

Der Engpass im Schiedsrichterwesen resultiere auch aus der Tatsache, dass einige Schiedsrichter Freitermine setzten oder es vorzögen, an diesen Tagen in die Stadien zu gehen, um Bundesligaspiele zu besuchen.

„Wir haben darauf keinen Einfluss und können es nicht verhindern“, schreibt Guth.

Auch die Schiedsrichter-Verantwortlichen seien sich darüber im Klaren, dass die Besetzung von Ehrenämtern in den Vereinen zunehmend schwieriger werde. Hintergrund: Schiedsrichter können, wenn sie sich als solche bei Bundesligaspielen ausweisen, zu diesen Spielen ins Stadion. Quasi, um live Anschauungsunterricht zu nehmen.

Start mit Informationsabend

„Uns ist es sehr wichtig, dass die Vereine uns bei der Gewinnung von Schiedsrichtern unterstützen. Unser gemeinsames Ziel sollte es sein, alle Spiele mit geprüften Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zu besetzen“, schreibt Guth, der die Vereine auffordert, für die Teilnahme am Neulingskurs zu werben, denn die Erfahrung zeige, dass man weiterkomme, wenn man potenzielle Kandidaten direkt anspreche, so Guth.

Der Kurs startet mit einem Infoabend am Montag, 22. Januar 2024, 19 Uhr. Dieser Infoabend findet auf der Lernplattform der Schiedsrichter statt. Hierzu müssen sich die Interessierten unverbindlich anmelden, da sie nur dann die benötigten Zugangsdaten erhalten.

Kurs selbst startet am 15. Februar

Der eigentliche Kurs startet am Donnerstag, 15. Februar 2024, im Sportheim Herbertingen. Die weiteren Termine liegen im Februar und im März. Anmeldeschluss ist Montag, 18. Dezember. Der Kurs wird von Lehrwart Jan Streckenbach (SRG Reutlingen) geleitet.

Florian Werkmann aus dem Ausschuss der Gruppe, hat eigens ein Plakat und einen Flyer entworfen, dass die Vereine zusätzlich aufhängen können, um für den Neulingskurs zu werben.

Termine: Mo., 22. Jan.: Informationsabend (O); Do., 15. Feb.: Start Neulingskurs (P) weitere Lerneinheitem: Di., 20. Feb.: (P); Do., 22. Feb.,: (O); Sa., 24. Feb.: (O); Di., 27. Feb.: (O); Sa., 2. Mrz: (P); Do., 7. Mrz.: (P); Sa., 9. Mrz.: Prüfung (P); O = Online; P = Präsenz.