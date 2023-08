„Als ich am Montagmorgen ins Büro kam, haben wir beide nur gelacht“, sagt Christian Lehr, im „Nebenjob“ Trainer der SGM TSV Scheer/SV Ennetach, im Hauptjob bei der Firma Zollern beschäftigt. Sein Gegenüber im Büro ist Hannes Schmid, Mittelfeldspieler des Landesligisten TSV Riedlingen. Beide erlebten am vergangenen Wochenende keine alltäglichen Spiele, denn in den Spielen der Mannschaften beider fielen zwölf Tore. Doch während der eine — Christian Lehr — einen 12:0–Sieg mit seiner Mannschaft gegen den SPV Türk Gücü in der Kreisliga B 3 feierte, verließ der andere — Hannes Schmid — nach einem „Tag der offenen Tür“ auf beiden Seiten, den Platz mit den Rothosen nach der Partie beim SV Mietingen als 5:7–Verlierer. So unterschiedlich können zwölf Tore verteilt sein. „Das haben wir heute Morgen auch gesagt“, sagt Lehr und lacht.

Duo Jarrar und Lehr ergänzt sich gut

Vier Tore Florian König, drei Tore Jonas Jarrar, zwei Treffer von Vincent Heim, dazu Tore von Florian Krall, Michael Beck und Joshua Blum machten das Dutzend voll. „12:0 habe ich auch noch nicht oft gewonnen“, sagt Lehr, der mit seiner Mannschaft quasi optimal in die Runde startete. „Aber wir können das Ergebnis einordnen“, sagt Lehr, der mindestens noch drei Monate wegen eines Innenbandrisses im Knie zuschauen muss.

Die Aufgabe auf der Trainerbank in Scheer/Ennetach teilt er sich mit Jonas Jarrar. „Eigentlich war es ja so gedacht, dass ich eher spiele und Jonas von außen coacht. Derzeit ist es wegen meiner Verletzung genau umgekehrt“, sagt Lehr. „Aber Jonas ist trotz seiner 41 Jahre noch voll motiviert.“ Das zeigte am Sonntag auch der Hattrick in Halbzeit eins binnen 15 Minuten. „Und er ist halt nicht nur ein sehr guter Spieler, sondern auch ein Super–Typ“, sagt Lehr.

Gute Mischung aus jungen und älteren Spielern

Den Schritt zurück vom SV Hohentengen zur SGM Scheer/Ennetach bereut Lehr nicht. „Ich wollte das ja, um in den Trainerjob einzusteigen. Die Jungs ziehen gut mit, sind motiviert. Wir haben eine gute Mischung in der Mannschaft, einige Ü30–Spieler, alte Kumpel, mit denen ich noch zusammengespielt habe bevor ich nach Hohentengen bin, und einige junge Spieler. Die Mischung passt“, sagt „Lelle“, der nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf weitere verletzte Spieler wie Matthias Gutknecht (Kreuzbandriss) oder Pius Schuler (Schulter) verzichten muss.

Dagegen freut er sich, dass einige junge Spieler in die Bresche springen. Wie Nick Brun. „Nick ist eigentlich noch A–Jugendlicher, aber bei uns im Kader. Er ist erst vor sechs Jahren aus Kasachstan nach Deutschland gekommen. Aber er spricht perfekt Deutsch, engagiert sich, hat jedes Vorbereitungsspiel gespielt. An ihm werden wir noch viel Freude haben“, lobt Lehr.

Ziel ist der Aufstieg

Für die Saison hat Lehr sich ehrgeizige Ziele gesetzt. „Ich bin nicht hierher gewechselt, um Zweiter oder Dritter zu werden. Ich will in die Kreisliga A aufsteigen“, sagt er deutlich. „Aber dafür müssen wir halt hart arbeiten. Da muss ich halt als Spieler auch immer im Training sein. Es reicht nicht, wenn ich nur in der Hälfte der Einheiten da bin und mir andere Dinge wichtiger sind“, sagt Lehr. „Jedenfalls: Wenn sich die Gelegenheit zum Aufstieg bietet, wollen wir sie nutzen“, sagt Lehr, der als Hauptkonkurrenten Rulfingen/Weithart („Die haben wir ja schon beim Stadtpokal gespielt. Eine gute Mannschaft.“), den FC Inzigkofen/Vilsingen/Eng. und die SG Schmeien sieht.

Derweil profitiere die SGM auch vom Umfeld im Verein. „Gut, dass Uwe Lang wieder dabei ist, „Czake“, Ingo Czarkowski, als Sportlicher Leiter, mein Onkel Klaus Lehr, oder Manuel Merkle, der wahnsinnig viel in der Jugend macht, nennt Lehr einige Akteure. „Das alles ist ein guter Grundstein, dass die Vereine zusammenwachsen. Mir ist auch egal, ob da neun Scheerer oder neun Ennetacher spielen. Ja, ich bin Scheerer, aber für mich gehört das zusammen.“

Riedlingens Trainer ist angefressen

Nicht ganz so glücklich über das Zwölf–Tore–Spiel, das er am vergangenen Wochenende erlebt hat, ist Riedlingens Trainer Markus Keller. „Nein, davon habe ich mich noch nicht erholt.“ Auch 48 Stunden nach dem Ende der Partie, der 5:7–Niederlage der Rothosen beim SV Mietingen am Montagabend, grübelt der Trainer noch über das, was er da ganz genau erlebt hat.

Unfassbares Spiel aus Sicht Kellers

„Eigentlich bin ich ja am Spielfeldrand immer recht aktiv“, sagt Keller über sein Verhalten „auf“ der Bank, das ihm auch schon manche Karte seitens der Unparteiischen eingebracht hat, mit dem Hinweis, er gehe das eine oder andere Mal zu engagiert zu Werke. „Aber am Samstag saß ich fassungslos auf meinem Stuhl und habe mir das Spektakel angeschaut. Das war für die neutralen Zuschauer vielleicht ein tolles Spiel, aber.... So etwas Unfassbares habe ich in 20 Jahren als Trainer noch nicht erlebt.“

Dennoch lehne er es ab, die sieben Gegentore nur der Abwehr anzulasten. „Ich bin kein Freund davon zu sagen: Die Abwehr ist schuld“, verweist Keller darauf, dass gute Abwehrarbeit ganz vorne beginnt. Und beim einen oder anderen Gegentor habe die Offensivabteilung die Fehler gemacht.

Luca Leger muss früh raus

Die Partie begann aus Riedlinger Sicht denkbar schlecht. Nach acht Minuten musste Luca Leger verletzt raus. „Aber das darf trotzdem nicht passieren“ sagt Keller. „Von den ersten drei Toren waren zwei individuelle Fehler. Wir gehen mit 3:4 in die Pause. Wir waren ja noch nicht weg. Dann kommen wir aus der Pause, ich saß noch nicht mal, da stand es 4:4.“ Zu diesem Zeitpunkt sei der Glaube an Zählbares durchaus noch da gewesen.

„Zumal der, der schon vier Tore erzielt hat, beim Stand von 4:4 und 5:5 zweimal alleine auf den Torwart zulief“, sagt Keller über zwei Gelegenheiten von Dennis Altergot, der zu allem Überfluss später auch noch angeschlagen raus musste. Aber man sei immer einem Rückstand hinterhergelaufen. „Und wenn Stefan (Hermanutz, d. Red.) nicht noch ein paar Dinger rausgeholt hätte, hätte es am Ende auch 11:10 ausgehen können“, sagt Markus Keller. Positiv denken...