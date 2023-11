Sankt Johannes Chorknaben laden zum Jahreskonzert ein

Das Jahreskonzert der St. Johannes-Chorknaben findet am Sonntag, 26. November, um 17 Uhr in der Stadtkirche St. Johannes Bapt. Bad Saulgau statt. Die Chorknaben freuen sich, in diesem Jahr endlich wieder einmal mit dem der historischen Aufführungspraxis verpflichteten Orchester La Banda und seiner Gründerin Claudia Schwamm musizieren zu dürfen. Auf dem Programm steht die berühmte „Spatzenmesse“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Ebenso erklingen werden Auszüge aus dem bekanntesten Oratorium Georg Friedrich Händels „Der Messias“. Reguläre Karten kosten 20 Euro für einen Platz im Hauptschiff, zwölf Euro im Seitenschiff, ermäßigte Karten 14, beziehungsweise acht Euro.