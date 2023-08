Sandkasten am Luegebrunnen lädt wieder zum Spielen ein

Seit Kurzem ist der Sandkasten am Luegebrunnen in Bad Saulgau wieder aufgebaut. Bis zum Ende der Sommerferien lädt der Stadtstrand täglich von 9 bis 18.30 Uhr zum Spielen, Buddeln, Burgen bauen oder auch zum Matscheln ein. Dafür stellt die Stadt laut Mitteilung vor Ort Eimer, Schaufeln und Spielgeräte zur Verfügung.

Für zusätzlichen Spaß sollen zwei Wipptiere sorgen. Nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern und einfach für alle, die einmal die Füße in den Sand strecken wollen gibt es wieder Strandkörbe, schattenspendende Schirme und Sitzgelegenheiten.

Rund 20 Tonnen Sand, gesponsert von der Firma Reisch, hat der städtische Bauhof dafür am vergangenen Montag auf den rund 80 Quadratmetern verteilt.

In den vergangenen Jahren waren Vandalismus und Abfall keine größeren Themen. Die Stadtverwaltung bittet dennoch darum, den eigenen Müll mit nach Hause zu nehmen oder in den Abfalleimern in der Umgebung zu entsorgen sowie sich an die Öffnungszeiten zu halten. Aus Sicherheitsgründen ist das Mitnehmen von Glasflaschen in den Sand verboten.