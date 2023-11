Jens Baur und sein Team „Running4Life“ richten am Silvestertag, am 31. Dezember, erstmals einen Silvesterlauf aus. Als sportlicher Ausklang des Jahres. Der Erlös kommt der Angelo-Stiftung zugute, die sich dem Kampf gegen den Krebs und seinen Folgen verschrieben hat.

Menschen zusammenzuführen ist ein Ziel

„Wir wollen mit dem Sport die Leute zusammenführen und uns für die gute Sache engagieren“, sagt Initiator Jens Baur. Er und sein Team, bestehend aus seiner Familie, seinem Bruder Markus Söhner, seiner Schwester Lydia Söhner und seiner Frau Nicole Baur und den gemeinsamen Kindern Carla und Hannah, setzen das um, was sie sich auf die Fahnen geschrieben haben, den Sport als Gemeinschaftsprojekt.

Wichtig ist das Zusammen, nicht jeder einzelne, das wollen wir mit dem Grundsatz „Running 4 life“ voranbringen. Jens Baur

„Wichtig ist das Zusammen, nicht jeder einzelne, das wollen wir mit dem Grundsatz „Running 4 life“ voranbringen“, sagte Baur. In den vergangenen Jahren hat der 47-Jährige den Sport den guten Zweck unterstützt.

Angefangen über eine gemeinsame Radtour mit seinem Bruder Markus Söhner von Nürnberg nach Bad Saulgau - schon damals sammelten die beiden für den guten Zweck zu Gunsten der Angelo-Stiftung (Sitz in Bingen) von Stiftungsgründerin Evi Clus. Jens Baur nahm zudem am New-York-Marathon teil und sammelte pro gelaufenem Kilometer.

Angelo-Stiftung wird unterstützt

Die Angelo-Stiftung setzt sich vor allem für krebskranke Kinder, oder für Kinder deren Eltern an Krebs erkrankt sind, ein. Sie unterstützen diese betroffenen Menschen. Die Stiftung gibt es seit 2011 und sie konnte schon vielen Menschen in dieser schweren Lebensphase helfen.

Alle bei der Angelo-Stiftung Beschäftigten tun dies in ihrer Freizeit. Das Geld komme dort an, wo es gebraucht werde, ist Baur wichtig - bei den kranken und hilfsbedürftigen Mengen im Landkreis. „Wir können nicht die Welt retten, aber wir können sie zumindest ein bisschen besser machen und helfen“, sagt Baur. Mit dem Geld werden Therapien rund um Krebserkrankungen im Kindes- und Jugendalter ermöglicht.

Startgeld geht an die Stiftung

„Solange du gesund bist, ist alles in Ordnung, die Probleme beginnen, wenn du nicht mehr gesund bist, du Hilfe brauchst“, sagt Baur. Die Stiftung hilft nicht nur den direkt betroffenen Menschen, sondern auch Kindern oder anderen Angehörigen Betroffener, die Krebs haben.

„Natürlich kann die Stiftung, können wir nicht die Krankheit einfach verschwinden lassen, aber wir können den Betroffenen helfen, einige unbeschwerte Stunden zu haben“, sagt Baur.

Ich werde nie das Lachen vergessen, das die Kinder in diesen Stunden im Gesicht hatten. Jens Baur

Noch gut erinnert er sich an eine Aktion, als er mit einigen Betroffenen zum Klettern ging. „Da waren Kinder dabei, die selbst Krebs hatten und Kinder, deren Eltern vom Krebs betroffen waren. Ich werde nie das Lachen vergessen, das die Kinder in diesen Stunden im Gesicht hatten“, schildert Jens Baur.

So kann man sich anmelden Anmeldungen zum Lauf per Mail an [email protected]; Startgeld: 30 Euro; Strecken: Bambini (500 Meter); Hauptlauf: eine Runde über sieben oder zwei Runden über 14 Kilometer. Anmeldeschluss ist der 10. Dezember, die Teilnehmerzahl ist auf 300 begrenzt. Internet: www.running4life.de

„Wichtig ist uns, dass das Geld auch direkt bei den Betroffenen ankommt, bei denen wir helfen können.“ Mit dem Startgeld (30 Euro pro Starter) sollen diese Projekte unterstützt werden.

Am Silvestertag stehen 300 Startplätze zur Verfügung. Die Idee zum Lauf kam Jens Baur fast ein bisschen zufällig. „Das ist meine Joggingstrecke in Völlkofen, die ich zweimal in der Woche laufe. Bei so einem Lauf kam mir die Idee: Da könnte man doch mal so einen kleinen Lauf machen“, sagt Baur.

Drei Strecken im Angebot - Meldefrist bis 10. Dezember

„Running4Life“ bietet den Interessierten drei Strecken an. Eine Runde über sieben Kilometer, die doppelte Strecke über 14 Kilometer (ab 13 Uhr), also zwei Runden, und für die Jüngsten den Bambinilauf (11 Uhr, 500 Meter).

Treffpunkt ist an der Grillhütte, die Strecke führt über Wiesen, geteerte Wege und Feldwege, von der Straße, am Wald entlang und ist windgeschützt. Die Strecke ist nicht flach - wie beispielsweise der Silvesterlauf in Sigmaringen, der an der Donau Richtung Laiz und wieder zurückführt -, sondern wellig und stellt deshalb einen leichten Anspruch an die Läuferinnen und Läufer. „Das ist ein optimales Terrain, um einen Trainingseffekt zu erzielen“, sagt Baur. Die Strecke sei aber nicht schwierig.

Für das leibliche Wohl aller Sportler wird gesorgt. Alle Teilnehmer bekommen ein Finisher Present und die ersten 3 der jeweiligen Distanzen erhalten Sachpreise.