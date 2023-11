Der TSV Riedlingen empfängt die TSG Balingen II am Samstag mit drei Siegen und vier ungeschlagenen Spielen und der Gewissheit im Rücken, dass die Balinger in Riedlingen bislang meist auf verlorenem Posten standen. So verlor die Regionalliga-Reserve in den vergangenen 14 Monaten nur zwei Spiele. Eines davon im September 2022 in Riedlingen. Es folgte eine lange Serie ungeschlagener Spiele, nur einige Unentschieden durchkreuzten in der Vorsaison die Titelträume, ehe die Balinger vor zwei Wochen wieder mal eine Niederlage einstecken mussten ‐ gegen Olympia Laupheim.

Team walzt das Wasser aus dem Platz

Doch das Spiel im Donaustadion steht auf der Kippe. Es droht buchstäblich ins Wasser zu fallen. Am Freitagnachmittag halfen fünf, sechs Verantwortliche, darunter aus der ersten Mannschaft Raphael Sontheimer selbst und Stefan Hermanutz, mit Hilfe von Walzen aus einem Gärtnereibetrieb, das Wasser aus dem Platz zu walzen. „Am Mittelkreis sieht es schon wieder ganz gut aus“, so Sontheimer am Freitagmittag, „aber wenn es heute Nacht noch einmal regnet...“

Dabei würden die Rothosen gerne spielen. Zum einen, um die Partie vom Tisch zu haben, zum anderen um die Euphorie, die derzeit herrscht, zu nutzen. „Ich glaube, dass das am vergangenen Wochenende ein verdienter Sieg war. Wir haben uns halt gegen die beiden Ketten, die Fünferkette in der Abwehr und die Viererkette davor, sehr schwer getan“, räumt Sontheimer ein. Lange Bälle führten nicht zum Erfolg, Hinter die Kette zu kommen, damit taten sich die Riedlinger auch schwer. „Beim Gegentor treffen wir halt eine falsche Entscheidung.“

Balingen wird spielerrisch auftreten

Mit Balingen trifft Riedlingen auf eine Mannschaft, die mitspielt. „Wir wollen spielen. Ja, ich glaube, gegen Balingen tun wir uns schon ein bisschen leichter, ohne dass ich natürlich den Balingern die Qualität absprechen will“, zeigt er Respekt vor dem Gegner. „Aber weil wir vielleicht dann auch die Umschaltmomente haben“, glaubt Sontheimer. Und: „Balingen hat hier in Riedlingen noch nie ein Spiel gewonnen“, weiß er um das psychologische Momentum, das eine Rolle spielen könnte.

Sicher ausfallen wird Hannes Schmid, der nach dem Spiel in Hohentengen wieder Schmerzen im Knie bekam und die eine oder andere Untersuchung abwarten muss. Zurückkehren wird Luca Leger, doch wolle es man bei ihm vorsichtig angehen“, so Sontheimer. „In jedem Fall wollen wir auch gegen Balingen mutig spielen“, fordert Sontheimer, der am vergangenen Wochenende ein Kurzcomeback gab („Ziel bleibt die Rückrunde“) von seiner Mannschaft.