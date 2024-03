Rollerfahrer mit altem Kennzeichen gestoppt

Wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 28-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Mann war am Montagmorgen mit seinem Roller in der Josef-Bautz-Straße unterwegs und hatte dabei an seinem Zweirad ein altes, nicht mehr gültiges Versicherungskennzeichen angebracht. Nachdem er von den Beamten kontrolliert wurde, durfte er seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.