„Es passt. Wir freuen uns darauf, dass es endlich los geht“, sagt Riedlingens Trainer Markus Keller vor dem Auftaktspiel am Samstagspätnachmittag (17 Uhr, Donaustadion) gegen den TSV Heimenkirch. Vor 14 Tagen ließ Keller die Zügel noch einmal ein bisschen lockerer, sodass seine Spieler die Akkus noch einmal aufladen konnten. „Da haben wir das Gas ein bisschen rausgenommen. Wir wollen nicht ja schon zum Saisonstart platt sein“, sagt Keller. „Sonst sind sieben Wochen Vorbereitung doch ein bisschen lang.“

Mit dem umfangreichen Testprogramm ist Keller ganz zufrieden. „Die unterklassigen Gegner haben wir bei den Turnieren fast alle gut weggespielt“, sagt Keller. Man habe dabei sogar den einen oder anderen Spieler schonen können wie zum Beispiel im zweiten Gruppenspiel des Riedlinger Stadtpokals.

Keller ist mit den Tests zufrieden

Und auch mit den neunzigminütigen Spielen ist Keller zufrieden. „Im Pokal haben wir gegen Harthausen/Scher sehr gut gespielt, Denkingen war auch in Ordnung, zumindest eine Halbzeit lang. Im letzten Test gegen Biberach (1:3) habe dann der Urlaubsfaktor zugeschlagen. „Trotzdem war es ganz ordentlich, was wir gespielt haben.“

Keller weiß auch: Drei Punkte wären ein guter Start. Denn: „Dann geht es zum starken Aufsteiger nach Mietingen. Die leben um einen von der Euphorie, zum anderen ist das kein typischer Aufsteiger. Das ist eine starke Mannschaft, die sich noch verstärkt hat. Und dann geht es schon gegen die Big five“, sagt Keller in Anlehnung an die fünf Großwildtiere Afrikas (Löwe, Leopard, Büffel, Nashorn, Elefant) — auf Landesliga–4-Deutsch: Laupheim, Wangen, Friedrichshafen, Albstadt und Ravensburg II. „Deshalb solltest du am Samstag drei Punkte haben. Anfang Oktober wissen wir, wo wir stehen.“

Zur Dreierkette fehlt eine Spezies

Taktisch wird es Keller vorerst ausschließlich bei der Viererkette mit zwei Sechsern belassen. Um mal mit einer Dreierkette zu experimentieren, fehlen ihm „drei Ochsen“ in der Defensivreihe, also drei Spieler mit entsprechender Statur, die den gegnerischen Stürmern in einer solchen Formation das Leben schwer und eng machen: Fauler, Widmer, Sontheimer und auch van Beek.

„Wir wollen das Spiel schon weiter vorne eng machen, aggressiv gegen den Ball spielen“, sagt Keller. Auch um mit schnellen Ballgewinnen dann aufs Umschaltspiel zu setzen. „Denn natürlich haben wir dann genügend schnelle Spieler wie Schoppenhauer, Leger und andere. Aber sicher werden wir gegen den einen oder anderen Gegner aber defensiver stehen“, sagt er.

Stöhr bekommt Einsatzgarantie

In der Vorbereitung konnten ihn drei Neuzugänge besonders überzeugen. „Luca Leger, Moriz Stöhr und David Striegel. Von Luca durfte man das ja fast ein bisschen erwarten, auch angesichts seiner fußballerischen Ausbildung. Aber auch wie sich Stöhr und Striegel von Anfang an hier angekommen sind, als Spieler von Bezirksligisten…“ David Striegel wird gegen Heimenkirch genauso fehlen. Dagegen wird Stöhr spielen, auf der Sechs neben Hannes Schmid. Aber auch die Leistungen von jungen Spielern wir Adel Mehidi hätten Spaß gemacht, so Keller.

Gegen Heimenkirch wird Keller auf einige Spieler verzichten müssen: Zu den kurzfristigen Ausfällen gesellen sich die langfristigen: Trenz (Leiste) wurde, Echsle (Leiste) und Maurer (Patella) werden noch operiert, Retunsky ist im Urlaub, Konjevic trägt Gips. Diese Fakoren relativieren den großen, breiten Kader. „Uns stehen gegen Heimenkirch 15 Feldspieler zur Verfügung, auch weil die zweite Mannschaft noch ein Testspiel hat“, sagt Keller.