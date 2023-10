Der TSV Riedlingen ist am Samstagabend gegen den TSV Straßberg in der Landesliga nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Dabei zeigten sich die Rothosen stark verbessert, verpassten es aber in Halbzeit eins einen Vorsprung herauszuschießen. In Halbzeit zwei mussten sie zunächst das 0:1 durch Pietro Fiorenza schlucken, ehe sie am Ende Glück hatten, noch einen Punkt zu ergattern.

Sontheimer/Ragg stellen um

Riedlingens Trainer Raphael Sontheimer konnte wohl nicht so recht glauben, was er da in den vergangenen eineinhalb Stunden erlebt hatte. „Wir müssen uns in der ersten Halbzeit einfach belohnen“, sagte er und suchte dann aber das Positive im 1:1. „In jedem Fall war das ein guter Schritt nach vorne. Ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten taktisch ein bisschen umgestellt ‐ erstmals im 4‐4-2.“ Doch man habe das Tor halt nicht gemacht.

„Im Endeffekt müssen wir mit dem Punkt noch zufrieden sein, obwohl wir auch in der zweiten Halbzeit eigentlich gut gespielt haben. Ich meine, wir haben hier nur 15 Spieler im Aufgebot“, schilderte Sontheimer die personelle Misere.

Ragg kommt für die letzten neun Minuten

So musste in den letzten neun Minuten sogar sein Mittrainer Fabian Ragg ran, obwohl der angeschlagen war und die ganze Woche eigentlich nicht trainiert hatte. Am Ende leistete er einen wesentlichen Beitrag zum Punktgewinn, weil er ‐ immer wieder anspielbar und endlich gefährliche Standards abfeuerte ‐ und damit zeigte, wie unverzichtbar er für eine funktionierende Riedlinger Mannschaft ist.

In der ersten Halbzeit übernahm der TSV Riedlingen von Beginn an das Kommando, hatte ein halbes Dutzend guter Möglichkeiten. Kopfball Tobias Widmer (5.), Christian Münz (10.), Jonas Siefert zwar aus Sicht der Schiedsrichterin Neugebauer im Abseits (eher nicht, da er von hinten kam) aber an den Pfosten (15.), Dennis Altergot auf Vorlage von Siefert, der zu mittig aufs Tor zielte ‐ kein Problem für den starken Straßberger Schlussmann Kleiner ‐ und ein geblockter Schuss von Luca Leger nach einer Ecke an den langen Pfosten von Schoppenhauer. Der Ball wollte nicht ins Tor.

Riedlingen vergibt seine Chancen

Daran änderte sich auch in Halbzeit zwei nichts. Dennis Altergot zielte mit einem Flachschuss rechts vorbei (50.) ‐ doch nach und nach schlichen sich Ungenauigkeiten ins Riedlinger Spiel ein, die ein wenig ihrem Tempo Tribut zollen mussten. Zunächst parierte Hermanutz gegen Fiorenza (52.). Drei Minuten später lieferten sich Manuel Fauler, Nico Heckendorf und die Schiedsrichterin einen Disput darüber, ob Ecke oder nicht. Die Ecke kam in den Fünfmeterraum, rutschte Fauler über den Scheitel und fiel Fiorenza auf den Fuß ‐ 0:1 (55.).

Riedlingen rannte an, doch wieder wollte der Ball nicht ins Tor. Bis zu einem Standard in der Schlussminute ‐ der aufgerückte Artur Altergot konnte nur durch ein beherztes Klammern am Torschuss gehindert werden, Neugebauer pfiff Elfmeter und Dennis Altergot überwand Kleiner ‐ 1:1 (90.). Eine Minute später entschied sich Ragg dazu, einen Freistoß von halbrechts vor dem Strafraum direkt aufs Tor zu jagen, doch der erste gefährliche Freistoß an diesem Abend schoss knapp am langen Eck vorbei (90. +1).

Auch Bach ist nicht zufrieden

„Das Spiel und das Resultat passen zu den vergangenen Wochen“, sagte Straßbergs Trainer Stefan Bach. „Wir haben in der ersten Halbzeit überhaupt keinen Zugriff aufs Spiel bekommen, haben die falschen Laufwege gemacht, konnten die Pässe von Riedlingen nicht verhindern. In der Halbzeit haben wir uns dann vorgenommen, sie früher anzugehen. Das hat ganz gut geklappt. Meiner Meinung war die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, Abseits.“

TSV Riedlingen - TSV Straßberg 1:1 (0:0). - TSVR: Hermanutz - A. Altergot, Fauler, Widmer (81. Ragg), Münz - Striegel, Stöhr, Leger (54. A. Mehidi), Schoppenhauer - Siefert (75. Retunsky), D. Altergot. - TSVS: C. Kleiner - Strobel, N. Heckendorf, Hack, Binder - T. Wissenbach (45. +1 Göz), Jehle, Holzmann (45. +1 Plankenhorn), Hertrich (89. Wizemann), S. Heckendorf - Fiorenza. - Tore: 0:1 Pietro Fiorenza (57.), 1:1 Dennis Altergot (90./FE). - SR: Svenja Neugebauer (Friedrichshafen). - Z.: 150.