Auf ein Neues! Der TSV Riedlingen empfängt am Freitagabend (19 Uhr, Donaustadion) den SV Sulmetingen, bislang noch einzige sieglose Mannschaft in der Fußball-Landesliga.

„Natürlich sind wir alle noch ein bisschen enttäuscht vom Samstagabend“, sagt Riedlingens Trainer Raphael Sontheimer über das 1:1 gegen den TSV Straßberg am vergangenen Samstag. Man habe genau das umgesetzt, was er und Mittrainer Fabian Ragg vor dem Spiel gefordert hätten. Umso bedauerlicher sei es, dass man sich für die Anstrengungen nicht mit drei Punkten belohnt habe.

Ans Straßberg-Spiel anknüpfen

„Trotzdem: ein Riesenkompliment an meine Mannschaft. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie weiß, um was es geht. Wir haben das Herz auf dem Platz gelassen“, so Sontheimer. Am Ende habe man dank des Elfmeters wenigstens noch einen Punkt geholt.

„Aber eigentlich war das angesichts des Spielverlaufs zu wenig. Eigentlich müssen wir schon in der der ersten Halbzeit mit 2:0 oder 3:0 führen. In der zweiten Halbzeit war es dann teilweise ein offener Schlagabtausch“, sagt Sontheimer. „Betrachtet man aber das ganze Spiel hatten wir uns den berechtigten Elfmeter auch verdient.“

„An dieser Leistung wollen wir am Freitagabend anknüpfen.“ Vor allem an die erste Halbzeit. „Ich glaube, das war die beste Halbzeit der Saison“, sagt Sontheimer. Trotz der Leistungssteigerung hat der TSV Riedlingen keinen Anlass, den Tabellenletzten kleinzureden. „Nein, wir werden Sulmetingen nicht unterschätzen, schon weil wir uns in der vergangenen Saison gegen Sulmetingen zu Hause beim 3:3 sehr schwer getan haben.“

Ein enges Spiel mit vielen Zweikämpfen?

„Im Rückspiel, das in Laupheim ausgetragen wurde, sind wir dann besser klar gekommen. In Riedlingen war wohl die Euphorie der Sulmetinger noch anders. Aber warum die dieses Jahr nicht in Tritt kommen, weiß ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein ähnliches Spiel wird wie gegen Harthausen/Scher, umkämpft mit vielen Zweikämpfen. Wichtig wäre mal, dass wir das erste Tor machen, auch für den Kopf der Mannschaft“, sagt Sontheimer.

Aufmunterung von außen

Sulmetingen muss auf zwei wichtige Spieler verzichten: Jan Deiss fehlt gelb-rot-gesperrt, Kapitän Frank Brehm erhielt im selben Spiel gegen Mietingen sogar Rot und fehlt ebenfalls. Doch eigentlich macht sich Sontheimer darüber nicht viel Gedanken. „Wir müssen es schaffen, unser Spiel aufzuziehen. Wir wollen geschlossen auftreten und wieder schnell und gut ins Gegenpressing kommen.“

Notfalls mit Aufmunterung von außen. „Ja“, sagt Sontheimer und lacht zur Feststellung, dass man ihn gegen Straßberg ab und an hatte lautstark Anweisen geben hören. „Es kann nicht sein, dass wir nach Ballverlusten mit vier Mann vorne auf einer Linie stehen. Wir haben unsere Vorstellung, wie es aussehen soll und was die Mannschaft zu spielen hat“, sagt er zur Trainerlinie.

Personelle Situation ist besser

Die personelle Lage hat sich leicht verbessert. Kein Vergleich zum vergangenen Wochenende. Da leiste Physio Andreas Sautter am Samstag vor dem Spiel Schwerstarbeit. „Ein großes Lob an Andi. Er hat vor dem Spiel eineinhalb Stunden lang zehn Spieler behandelt. Im gebührt ein großes Dankeschön.“ Manuel Fauler geht es besser, bei Fabian Ragg stehen die Chancen 50:50. Etwas schlechter sieht es bei Luca Leger aus, den einige kleinere Blessuren plagen. Bei Hannes Schmid wollte das Trainerduo das Training abwarten, ob er auf der Bank Platz nehmen kann. Felix Schmid hat Leistenprobleme. Für ihn gilt dasselbe.