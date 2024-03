Mit dem wohl dicksten Fisch der Liga startet der TSV Riedlingen am Sonntag (14 Uhr, Kunstrasen) in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Landesliga Die Reise führt die Rothosen zur TSG Balingen II, souveräner Tabellenführer und Titelfavorit auf den Aufstieg in die Verbandsliga.

Personelle Probleme

„Personal sieht es nicht rosig aus“, sagt TSV-Spielertrainer Raphael Sontheimer. Zahlreiche Ausfälle geben ihm und seinem Mittrainer Fabian Ragg eine Denksportaufgabe. „Eigentlich wollten wir mit einer Dreierkette antreten, aber fallen Artur Altergot und Christian Münz aus, stehen wir ohne unseren etatmäßigen Außenverteidiger da und einen A-Junioren wollten wir auch nicht gegen Balingen II auf diese Position reinjagen.“

Grund für Sontheimers Überlegungen: Sowohl Christian Münz als auch Artur Altergot sind erkrankt und stehen möglicherweise nicht zur Verfügung. Noch schwerer, weil noch langfristig nicht dabei, wiegen die Ausfälle von Luca Leger und Felix Schmid. Luca Leger hat sich verletzt und muss sich einer Meniskusoperation unterziehen. Felix Schmid erlitt beim Blitzturnier ohne Gegnereinwirkung einen Außenbandriss. „Das alles wirft schon über den Haufen, was wir geplant hatten“, sagt Sontheimer.

Sontheimer/Ragg haben viel getestet

Trotzdem sei er mit der Vorbereitung zufrieden, wie der Trainingsbetrieb abgelaufen sei. „Die Mannschaft hat voll mitgezogen“, lobt er seine Mannschaft. Die Testspielergebnisse wolle er nicht überbewerten, sagt Sontheimer. „Wir haben jedem Spieler eine Chance gegeben und haben oft halbzeitweise gewechselt.“ „In Trossingen beispielsweise waren wir auch ein bisschen platt am Tag nach dem Blitzturnier mit den beiden 60-minütigen Spielen im Trainingslager“, sagt der Coach. Dazu habe man in der Vorbereitung Fünferkette hoch- und tiefstehend und Dreierkette getestet.

Balingen II beeindruckt

Balingen II lobt Sontheimer in den höchsten Tönen. Die Mannschaft habe in der Vorrunde am konstantesten gespielt, sei mit jungen, gut ausgebildeten Spielern besetzt und habe mit Denis Epstein einen Trainer, der schon vieles im Fußball gesehen habe. „Wir haben zwar in Balingen noch nie etwas geholt, haben aber zu Hause immer gut ausgesehen“, sagt er. So besiegte Riedlingen in der Hinrunde der Vorsaison die Balinger, ehe eine beispiellose, saisonübergreifende TSG-Serie folgte, die erst am 21. Oktober 2023 mit der Heimniederlage gegen Laupheim endete.

Sontheimer fordert beherztes Spiel

„Natürlich wird das brutal schwer.“ Aber ja, wir haben nichts zu verlieren. Wir fahren nicht hin, um uns von vorneherein geschlagen zu geben. Wir wollen die Partie mutig angehen. Natürlich aus einer starken Defensive.“ Hinten raus sei auch mal ein langer Ball erlaubt. Und vorne drin hat man sicher den einen oder anderen Zielspieler aufgeboten. „Und ich denke, dass wir Nadelstiche setzen können.“ Außerdem müsse man die Balinger in Zweikämpfe verwickeln. „Das mögen die jungen Spieler wahrscheinlich nicht so sehr. Deshalb dürfen wir da nicht zu spät sein.“