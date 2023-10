Ein echtes Kellerduell der Fußball-Landesliga steigt am Sonntagspätnachmittag (16.30 Uhr). Dann empfängt der TSV Riedlingen den SV Ochsenhausen zum Gallusmarktspiel.

„Es wird höchste Zeit“, sagt Raphael Sontheimer aus dem TSV-Trainergespann und meint damit, dass die Rothosen endlich mal einen Sieg brauchen. Nach vier knappen Niederlagen in Folge stehen sie als Tabellenvorletzter mit dem Rücken zur Wand.

Folgen nun die Punktespiele?

Denn aus den Spielen gegen die vermeintlich großen Fünf, Laupheim, Wangen, Friedrichshafen, Albstadt und Ravensburg II gab es nur drei Punkte und vier knappe Niederlagen. „Da sind wir froh, dass wir wenigstens gegen Laupheim einen Dreier geholt haben“, sagt Sontheimer.

Ansonsten aber war es ein schwarzer Spätsommer. Dem folgt ‐ um im Klischee zu bleiben ‐ nun hoffentlich aus Riedlinger Sicht ein goldener Oktober. Heißt möglichst viele Punkte gegen Ochsenhausen, Harthausen, Straßberg und Sulmetingen, ehe das Bezirk-Donau-Derby gegen Mengen ansteht.

Ravensburg-Spiel stimmt zuversichtlich

Zuversichtlich stimmt Sontheimer die Leistung in Ravensburg. „Ein gutes Spiel von uns. Wir waren über weite Strecken aktiv in einem Spiel mit viel Tempo. Teilweise war es ein offener Schlagabtausch. Wir hatten auch die eine oder andere Chance und kurz vor der Pause haben wir gedacht: Super, wir gehen mit einem 0:0 in die Pause.“ Doch dann kam die kalte Dusche und Ravensburg zerstörte binnen weniger Augenblicke mit einem Doppelschlag alle roten Hoffnungen. „In der Nachspielzeit kriegen wir zwei völlig unnötige, unglückliche Gegentore.

Ochsenhausen hat einen Zähler mehr

Sontheimer weiter: „Wir kommen gut aus der Halbzeit raus, haben dann zugegebenermaßen Glück, dass wir nicht das dritte Gegentor kriegen. Aber wir konnten das Spiel offen gestalten. Wir haben halt derzeit auch nicht das Glück. Sonst erzielen wir mit dem Schlusspfiff den Ausgleich und holen einen Punkt.“

Trotz der Niederlage sagt er: „Ich kann meinen Spielern dieses Mal keinen Vorwurf machen, die Einstellung war hundertprozentig gut, wir waren aktiv, nicht passiv. Das war okay.“

Doch dass Ochsenhausen, das gerade mal einen Zähler mehr hat als der TSV, eine harte Nuss wird, weiß Sontheimer. „Sie sind aktuell in einer ähnlichen Situation, aber wir müssen punkten und das weiß jeder Spieler. Ich bin zuversichtlich, dass wir am Sonntag die Punkte hierbehalten. Schließlich ist Gallusmarkt und es werden sicher 500 Zuschauer im Stadion sein“, hoffen er und Fabian Ragg der Kulisse etwas bieten zu können.

Leger und Siefert sind angeschlagen

Angeschlagen sind Luca Leger und Jörg Siefert. Ansonsten gibt es einige kleinere Sachen, aber Sontheimer hofft auf eine „volle Kapelle“. „Wir wollen das aktiv angehen, jeder weiß, dass er Gas geben muss. Wir wollen uns am Sonntag belohnen.“

Ochsenhausens Sportlicher Leiter Adrian Kaiser erwartet ein „umkämpftes Spiel gegen einen sehr starken und unangenehmen Gegner“. Der SVO fand nach zuvor 14 Gegentoren in drei Partien zuletzt zu seiner defensiven Stabilität zurück, spielte jeweils 0:0 in Heimenkirch und in Mietingen, erzielte in dieser Saison aber erst vier Tore. Kaiser stellt klar: „Wir müssen gewinnen.“ Interimstrainer Eberson Bartolini, auch der SVO hat bereits einen Trainerwechsel hinter sich, hofft am Sonntag auf die Rückkehr der Leistungsträger Johannes Fuchs und Lukas Niepel, die zuletzt verletzt fehlten.