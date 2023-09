Der TSV Riedlingen steht am Samstagnachmittag vor einem schweren Auswärtsspiel. Die Rothosen müssen beim VfB Friedrichshafen antreten — just gegen jenen Gegner, gegen den die Donaustädter in der vergangenen Saison zwar deutlich unterlagen, die Punkte aber am grünen Tisch gewannen, da der VfB einen Spieler einsetzte, der nicht spielberechtigt war.

Wohl auch deshalb werden die „Häfler“ am Samstag das berühmte Messer zwischen den Zähnen haben. Doch bange ist Raphael Sontheimer aus dem Riedlinger Trainerduo nicht. Der derzeit verletzte Abwehrspieler blickt optimistisch nach vorne — auch wenn das nach der ärgerlichen 1:2–Niederlage gegen den FC Wangen nicht ganz leicht fällt. „Was sagst du da den Jungs?“, sagt er, fast noch ein bisschen fassungslos an das Spiel denkend und warum seine Mannschaft am vergangenen Samstag mit leeren Händen da stand.

Unglücklicher Ausgleich gegen Wangen

„Wir müssen halt in der ersten Halbzeit das eine oder andere Tor mehr machen“, spielt er auf die Chancen in der Anfangsphase der ersten Halbzeit an. „Dann kassieren wir völlig unglücklich den Ausgleich. Wir gehen mit dem 1:1 in die Halbzeit, nehmen uns viel vor, haben eigentlich die besseren Chancen. Okay Wangen hatte vielleicht mehr Ballbesitz und Stefan Hermanutz hat einmal super einen Kopfball rausgeholt. Am Ende haben wir eigentlich wieder die besseren Chancen, halten lange ein 1:1 gegen den Absteiger aus der Verbandsliga. Und am Ende kriegen wir nach einer blöden Aktion einen Elfer gegen uns...“

Doch Sontheimer und Co. wollen das Positive aus dem Spiel ziehen, auch wenn das auch im ersten Training zu Wochenbeginn noch schwergefallen sei, wie er einräumt. „Vielleicht war Wangen halt eine Spur cleverer.“

Hafen verliert in Mietingen

In Friedrichshafen wollen die Riedlinger aber punkten. „Halten wir die Null — und das können wir — bringen wir was mit aus Friedrichshafen“, verspricht Sontheimer. „Friedrichshafen ist eine gute Mannschaft, aber sie haben vergangene Woche in Mietingen mit 1:4 verloren“, schließt Sontheimer daraus, dass der Gegner verwundbar ist.

Vielleicht auch deshalb, weil das Spiel der „Häfler“ ausrechenbar ist. „Sie spielen ganz gerne Diagonalbälle aus der Zentrale von Pfluger auf Elezi, der dann das Eins–gegen–eins sucht.“ Das gelte es zu verhindern, so Sontheimer. In der Abwehr spielen die Friedrichshafener klassisch mit einer Viererkette, alle vier Spieler groß gewachsen, die sich mit dem schnellen Umschaltspiel der Riedlinger schwer tun dürfte. „Kommt Dennis dann ins Eins–gegen–eins, ist er schwer zu stoppen“, hofft Sontheimer, der nach wie vor natürlich auf Hannes Schmid verzichten muss. Luca Leger ist ebenfalls mehr als fraglich, ebenso wie Tobias Widmer. „Sonst sind alle Spieler an Bord“, sagt Sontheimer.

